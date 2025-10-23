Император-подросток: последний «муж» династии Романовых

Петр Алексеевич, будущий император Петр II, родился 23 октября 1715 года. Он был внуком Петра I и тезкой своего сводного брата, который родился всего через несколько дней. Жизнь последнего Романова по мужской линии, правившего чуть меньше трех лет, сложилась не слишком удачно. Впрочем, шансы на долгую жизнь на троне у него, кажется, были.

Портрет императора Петра II

Фото: Государственный исторический музей / Wikipedia / неизвестный автор

Фото: Государственный исторический музей / Wikipedia / неизвестный автор

Внук против сына

Появление на свет будущего императора Петра II совпало с периодом острого династического кризиса. Всего через несколько дней после его рождения жена Петра I, Екатерина, родила сына, также названного Петром. Это породило вопрос о престолонаследии: чей сын имеет больше прав — внук от старшего, но опального сына Алексея или собственный малолетний сын императора? Судьба Петра Алексеевича с первых дней была отмечена трагедией. Его мать, принцесса Шарлотта Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская, скончалась через десять дней после родов. Воспитанием мальчика занимались сначала немецкие придворные, а затем — вице-канцлер барон Андрей Остерман, назначенный ему в учителя. Событием, определившим дальнейшую судьбу мальчика, стало дело царевича Алексея. В 1718 году отец Петра Алексеевича был осужден за измену и умер в Петропавловской крепости. Несмотря ни на что, отрок Петр Алексеевич оставался формальным наследником, хотя его положение при дворе оставалось шатким.

1715 год. Сцена рождения царевича Петра Алексеевича

Фото: Schenk Jr., Peter / Государственный Эрмитаж / Wikipedia

Фото: Schenk Jr., Peter / Государственный Эрмитаж / Wikipedia

Ситуация изменилась в 1719 году, когда скончался трехлетний Петр Петрович, младший сын императора,— слабый здоровьем мальчик по прозвищу «Шишечка». По одной из версий, описанной в книге Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим», причиной смерти стала шаровая молния. Многие тогда посчитали это «знаком». Единственным мужским представителем династии Романовых по прямой нисходящей линии остался сын царевича Алексея. Однако сам Петр I так и не назначил официального преемника.

После смерти Петра Великого в 1725 году на престол взошла его вдова Екатерина I. В ее правление судьба Петра Алексеевича вновь круто переменилась. Приближенные императрицы, прежде всего Александр Меншиков, понимали шаткость положения женщины на российском престоле и необходимость обеспечения преемственности власти. В 1727 году умирающая Екатерина I подписала завещание, согласно которому престол переходил к Петру Алексеевичу.

«Я император, но мне ничего не позволяют делать!»

«Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте». Валентин Серов (1865–1911)

Фото: Валентин Серов / Государственный Русский музей / Wikipedia

Фото: Валентин Серов / Государственный Русский музей / Wikipedia

Правление Петра II продолжалось с мая 1727 года по январь 1730 года и закономерно стало периодом ослабления государственного управления и отката от преобразований Петра I. Реальная власть находилась в руках противоборствующих сил: Александра Меншикова, князей Долгоруковых, при формальном регентстве Андрея Остермана. «Я император, но мне ничего не позволяют делать!» — эта фраза, которую приписывают Петру II, свидетельствует о том, что он не был доволен таким положением дел. Незадолго до переезда в Москву Петр II лишил своего наставника Александра Меншикова сана и сослал в Сибирь. Старый царедворец вызвал недовольство тем, что не давал юному Петру много времени для развлечений, заставлял учиться и держал под контролем. Кстати, именно этот контроль до поры спасал императора от оспы. Так, в январе 1727 года Меншиков распорядился, чтобы никого на Васильевский остров (тогдашнюю резиденцию императора) из тех домов, где свирепствует оспа, не пропускали.

Ключевым событием внутренней политики стал перенос царского двора и фактической столицы из Санкт-Петербурга в Москву в 1728 году. Этот шаг символически подтверждал отход от прозападного курса Петра I. Возвращением к традиционным московским церемониалам стала коронация Петра II в Успенском соборе Московского Кремля 25 февраля 1728 года. Молодой император вдали от строгого Меншикова мог наконец-то предаться любимым развлечениям. Ганс Георг Вестфален, чрезвычайный полномочный посланник Датского двора в России, отмечал, что образ жизни Петра II (пребывание на охоте с утра до ночи, неправильность в еде, целые ночи, проводимые в танцах) заставлял его опасаться за жизнь императора.

Одновременно происходил демонтаж петровской системы управления. Было резко сокращено финансирование флота, что привело к прекращению строительства новых кораблей. Постепенно упразднялись отдельные органы власти, созданные Петром I, а система местного управления возвращалась к воеводскому правлению.

Внешняя политика в этот период отличалась пассивностью. Отношения с Китаем регулировались Кяхтинским договором 1727 года, заключенным еще при Екатерине I. Сохранялась напряженность в отношениях с Османской империей, но открытых конфликтов удалось избежать. Поддерживались дипломатические отношения с европейскими державами, но внешнеполитических инициатив Россия не проявляла. На этом фоне постепенно пустела казна и ухудшалось экономическое положение страны. Налоговые поступления сокращались, а расходы на содержание двора росли. Особенно заметными в статье расходов были затраты на организацию многочисленных охотничьих забав молодого императора. Торговля испытывала серьезные трудности из-за административной неразберихи и переноса столицы.

Осенью 1729 года Долгоруковы, укрепившие свое влияние при дворе, организовали помолвку Петра II с Екатериной Долгоруковой. Свадьба была назначена на 19 января 1730 года, однако за несколько дней до церемонии император заболел оспой и скончался. Официальный диагноз — оспа — не вызывал сомнений у современников: болезнь прогрессировала стремительно, всего за три дня превратив здорового юношу в умирающего. За несколько дней до болезни Петр стоял на лютом морозе во время праздника Водосвятия, что дало почву для позднейших предположений о возможном умысле. Однако большинство историков сходятся во мнении, что смерть стала результатом рокового стечения обстоятельств, а не злого умысла.

В борьбе за власть «победила» оспа

Картина Василия Сурикова «Меншиков в Березове». В ссылку опальный царедворец отправился с дочерями Марией и Александрой и сыном Александром

Фото: Василий Суриков / Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia

Фото: Василий Суриков / Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia

Главное «событие» недолгого правления Петра II (1727–1730) — острая борьба за влияние при дворе. Ключевую роль играли несколько заметных исторических фигур.

Александр Данилович Меншиков — светлейший князь, генералиссимус, в начале правления Петра II сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Он переселил юного императора в свой дворец, обручил его со своей дочерью Марией и пытался управлять государством единолично. Однако его самовластие вызвало объединенную оппозицию старой аристократии. В сентябре 1727 года Меншиков был арестован, лишен всех чинов и состояния и сослан вместе с семьей в сибирский город Березов.

Князья Долгоруковы — древний аристократический род, сумевший оттеснить Меншикова и захватить влияние на молодого императора. Особую роль играл Иван Алексеевич Долгоруков — фаворит Петра II, который потакал его страсти к охоте и развлечениям, фактически отстранив от государственных дел. Алексей Григорьевич Долгоруков, отец фаворита, организовал помолвку императора со своей дочерью Екатериной, надеясь закрепить власть рода. После внезапной смерти Петра II Долгоруковы предприняли неудачную попытку подделать его завещание, что привело к их последующей опале.

Андрей Иванович Остерман — вице-канцлер, опытный дипломат и государственный деятель, сохранявший влияние во все время правления Петра II. Он занимал умеренную позицию, пытаясь балансировать между враждующими группировками. Остерман руководил внешней политикой России и фактически выполнял обязанности регента при малолетнем императоре. Именно он разработал план образования Верховного тайного совета и стремился сохранить преемственность петровского курса.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын — представитель старой аристократии, один из членов Верховного тайного совета. Он выступал за ограничение самодержавия и усиление роли аристократии в управлении государством. После смерти Петра II именно Голицын предложил пригласить на престол Анну Иоанновну с условием подписания «Кондиций», ограничивавших ее власть.

Архиепископ Феофан Прокопович — выдающийся церковный деятель, сохранявший влияние при дворе. Он активно поддерживал петровские реформы и выступал против попыток старой аристократии вернуть допетровские порядки. Его проповеди и публицистические произведения оказывали значительное влияние на общественное мнение.

Закат по мужской линии

Надгробие Петра II в Архангельском соборе Московского Кремля

Фото: Wikimedia

Фото: Wikimedia

Ранним утром 19 января 1730 года в Лефортовском дворце Москвы прервалась жизнь четырнадцатилетнего императора Петра II. Смерть последнего представителя мужской линии Романовых повлекла за собой династический кризис. В Верховном тайном совете развернулась острая борьба за определение преемника. Князья Долгоруковы, еще недавно всесильные фавориты, пытались протолкнуть кандидатуру невесты покойного императора — Екатерины Долгоруковой, даже представив сфальсифицированное завещание. Но их амбиции встретили сопротивление другой аристократической группировки во главе с князем Дмитрием Голицыным.

Именно Голицын предложил пригласить на престол Анну Иоанновну, вдовствующую герцогиню Курляндскую, дочь царя Ивана V. Расчет был на то, что Анна, не имевшая прочных связей при русском дворе, согласится на условия «Кондиций» — документа, ограничивавшего ее власть в пользу Верховного тайного совета. Однако оказавшись в России, Анна быстро нашла поддержку среди гвардейских офицеров и широких кругов дворянства, не желавших усиления олигархического правления. Уже через месяц после приезда она публично разорвала «Кондиции», восстановив самодержавную власть.

На смену прямой мужской линии Романовых пришла женская, что создало прецедент для будущих дворцовых переворотов. Возросло политическое влияние гвардии, которая превратилась в решающую силу при смене власти. Престолонаследие перестало определяться строгими правилами. Многое теперь зависело от воли правящих кругов и сиюминутной расстановки сил.

