В Ярославской области нашли мерянский топор X века

У села Шулец под Ростовом Великим Ярославской области археологи нашли мерянский топор X века. Об этом сообщили в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный музей «Ростовский кремль» Фото: Государственный музей «Ростовский кремль»

Топор с вытянутым узким лезвием весит 550 граммов и имеет размер 12 на 6,6 см. Согласно типологии российского археолога Анатолия Кирпичникова, оружие относится к проушным узколезвийным топорам, которые были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье как рабочие и как боевые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный музей «Ростовский кремль» Фото: Государственный музей «Ростовский кремль»

«Для Ростовской земли это редчайшая находка. Три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII–X века). Топор из Шульца — первый из найденных за пределами этого городища, важное свидетельство материальной культуры "сельской" мери»,— подчеркнули в музее.

Находку изучат, а затем передадут в фонды «Ростовского кремля». Она пройдет реставрацию и в будущем будет представлена на выставках. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее специалисты музея совместно с сотрудниками Института истории материальной культуры РАН исследовали могильник IX–XI веков в окрестностях Ростова и нашли 10 медных женских украшений.