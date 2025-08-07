В Ярославской области археологи обнаружили мерянские украшения

В окрестностях Ростова Великого Ярославской области археологи нашли древние мерянские украшения. Об этом сообщили в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Специалисты музея совместно с сотрудниками Института истории материальной культуры РАН исследовали могильник IX–XI веков. В пробном раскопе были найдены 14 предметов, в том числе 10 медных женских украшений.

«Эти изящные вещицы – немые свидетели вкуса и верований народа меря, финно-угорских племен, населявших эти земли. Главная героиня – полутрубчатая подвеска. Когда-то она звенела, "шумела" при движении, отгоняя злых духов или просто радуя слух своей обладательницы. Каждая такая подвеска была единственной в своем роде»,— рассказали в музее. Найденный экземпляр уцелел лишь на треть.

Напомним, что в окрестностях современного Ростова Великого после VI века жили представители финно-угорского племени меря. От этого племени осталось Сарское городище (VII-XI вв.) — первое укрепленное поселение на озере Неро. Городище было центром летописного племени меря. В 1930 году холм, на котором находились остатки поселения и соответствующий ему могильник, был полностью срыт в результате карьерных разработок. По этой причине место раскопок в сообщении музея называется «особым вызовом для археологов».

«Курган уже давно был распахан. Работать с такими "невидимыми" памятниками научились лишь недавно»,— рассказали в музее.

Алла Чижова