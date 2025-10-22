Саркози угрожают в тюрьме расправой

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении трех заключенных тюрьмы Ла-Санте, сообщает Europe 1. Их обвиняют в угрозах убийством бывшему президенту Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать в этой тюрьме свой пятилетний срок.

Президент Франции Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Президент Франции Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Расследование было начато после того, как сами заключенные выложили в сеть ролики, на которых они выкрикивают оскорбления в адрес Саркози, сидящего в одной из соседних камер, а также угрожают ему расправой. Администрация тюрьмы определила, из какой именно камеры были записаны видео. Утром следующего же дня в камере провели обыск и обнаружили два мобильных телефона. Помимо уголовного преследования за угрозы убийством в их отношении было возбуждено дисциплинарное производство. Теперь их могут перевести в другие пенитенциарные учреждения, уже за пределами Парижа.

Сам президент находится под круглосуточной охраной, выяснил BFMTV. Его всегда сопровождают двое полицейских, которые меняются каждые 12 часов. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объяснил такие меры предосторожности статусом бывшего президента страны и угрозами, которые поступают в его адрес.

