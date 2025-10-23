Светогорский ЦБК покупает производителя Zewa и Libresse

Как выяснил «Ъ», бывшие активы шведской Essity (бренды Zewa и Libresse), входящие в группу «Эвоком», переходят под контроль Светогорского ЦБК (бренд SvetoCopy). По данным источников «Ъ», договор купли-продажи подписан в конце прошлой недели, закрытие сделки ожидается в ближайшие дни.

Среди претендентов на «Эвоком» назывались структуры, связанные с Искандаром Махмудовым и владельцем «Пикалевской соды» Максимом Волковым, однако, по словам собеседников «Ъ», стороны не договорились о цене.

«Эвоком» выпускает санитарно-гигиеническую продукцию мощностью 142 тыс. тонн в год. После ухода Essity из России в 2023 году компания перешла под контроль российских владельцев и заменила бренды: Zewa на Zemma, Libresse — на Libretta. В 2024 году выручка составила 33,4 млрд руб., прибыль — 2,86 млрд руб.

Светогорский ЦБК ранее принадлежал американской Sylvamo, а сейчас контролируется АО «Палп Инвест», связанным, по данным источников «Ъ», с совладельцем «Евраза» Александром Абрамовым.

