Москва проверила три ада

В России 22 октября прошла проверка стратегических сил с участием всех компонентов ядерной триады — наземной, морской и авиационной. При этом плановые российские учения совпали по срокам с американскими и натовскими. По мнению эксперта, западные военные вполне могли объединить свои тренировки общим замыслом, подразумевающим эскалацию регионального конфликта до глобального уровня с применением ядерного оружия.

В рамках проверки 22 октября, как сообщила пресс-служба Кремля, были успешно выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк (по полигону «Кура» на Камчатке), баллистической ракеты «Синева» с атомного подводного крейсера «Брянск» в Баренцевом море и крылатых ракет воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС. Командование учениями осуществлялось из Национального центра управления обороной.

По итогам проверки Минобороны РФ доложило, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. А в Кремле подчеркнули, что учения носили плановый характер, не связаны с текущей международной обстановкой и служат «гарантией суверенитета и безопасности страны».

Научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович напоминает, что осень традиционно становится периодом масштабных военных учений — не только стратегических ядерных сил, но и войск общего назначения, а также формирований Организации Договора о коллективной безопасности.

Но в этом году, отмечает эксперт, обращает на себя внимание еще и совпадение сроков российских, натовских и американских ядерных мероприятий, хотя оно едва ли было заранее согласовано.

«Графики таких тренировок утверждаются задолго до проведения, и вряд ли кто-то под кого-то подстраивался»,— поясняет господин Стефанович.

Первые из упомянутых им маневров — это ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, где отрабатываются сценарии ядерного сдерживания. В отличие от российской проверки, на них задействована не вся триада, а только авиация — стратегические бомбардировщики и истребители, способные нести тактические ядерные боеприпасы.

В этом году Steadfast Noon начались 13 октября. А 21 октября стартовали американские учения Global Thunder 26 под управлением Стратегического командования США (USSTRATCOM). Их цель — проверка систем ядерного командования и контроля. В маневрах участвуют воздушные командные пункты, стратегические бомбардировщики B-52 и B-2 и шахтные пусковые установки. В Пентагоне подчеркивают, что эти учения также «являются плановыми, не связаны с действиями других стран и направлены на поддержание готовности».

Западные военные вполне могли объединить свои тренировки общим замыслом, подразумевающим эскалацию регионального конфликта до глобального уровня с применением ядерного оружия, допускает Дмитрий Стефанович. Он также не исключает, что полеты российских самолетов Ту-22М3 над Балтийским морем 22 октября были синхронизированы с активностью стратегических сил РФ. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что решающую роль в подобных ситуациях играет соблюдение процедур обмена уведомлениями между центрами уменьшения ядерной опасности в Москве и Вашингтоне. «Будем надеяться, что все необходимые сигналы были направлены и отработаны как положено»,— резюмирует господин Стефанович.

Дмитрий Сотак