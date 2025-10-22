Хоккейная «Лада» сообщила о назначении нового спортивного директора

Ильдар Мухометов назначен спортивным директором ХК «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Мастер спорта России международного класса, бывший вратарь имеет богатый опыт управления. Он работал в казахстанском «Барысе», был ассистентом главного менеджера в московского ЦСКА, генеральным менеджером «Адмирала» из Владивостока и спортивным директором Академии Михайлова.

Должность спортивного директора «Лады» стала вакантной после ухода Сергея Гомоляко 20 октября 2025 года по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне «Лада» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 10 очков в 17 матчах.

Андрей Сазонов