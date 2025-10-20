Сергей Гомоляко покидает пост спортивного директора хоккейной «Лады»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко покидает команду по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

По словам генерального директора ХК «Лада» Александра Харламова, Сергей Гомоляко обратился еще две недели назад. В клубе пошли функционеру навстречу.

На данный момент «Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 10 очков.

Андрей Сазонов