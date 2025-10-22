На «Волге» обкатывают варианты

Первым кроссовером возрожденного бренда «Волга» может стать китайский Geely Atlas. Автомобиль на автовозе заметили журналисты. Судя по кадрам в СМИ, у машины шильдик российского бренда на решетке радиатора и такое же обозначение на колесных дисках. Однако под фарами есть надпись на английском, которая означает, что дизайн разработан Geely. Как обращают внимание наблюдатели, на кадрах запечатлен кроссовер Atlas в версии для китайского рынка. Она официально в России не продается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Ранее “Ъ” сообщал, что в Нижнем Новгороде на легковых мощностях ГАЗа могут начать производство моделей Geely Emgrand и Geely Monjaro. Однако ни российская, ни китайская стороны не подтверждали информацию о сотрудничестве. Впрочем, если слухи подтвердятся, то это хорошая новость для автомобилистов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Коллаборация между ГАЗом и Geely — это история, которая имеет правильный вектор.

Учитывая, что в скором времени наверняка методика утилизационного сбора будет пересмотрена в сторону достаточно серьезного увеличения, и каждый год он будет расти на 25%, в конечном итоге опустится практически заградительный шлагбаум для импорта автомобилей. В таком случае выиграют те компании, которые каким-то образом локализуют производство машин на территории нашей страны. Модели Geely уже зарекомендовали себя, и очень неплохо. Люди их с удовольствием покупают, авто и по параллельному импорту сюда едут. Поэтому какие бы шильдики туда не нацепляли, все равно покупатели будут подразумевать, что они приобретают автомобиль Geely, который имеет родственное отношение с Volvo. А это, соответственно, сплошные положительные моменты.

Что касается использования марки "Волга", то кажется, что это определенные стереотипы. Кто-то подумал, что люди, которые помнят, на чем ездили 30 лет назад, станут лояльнее относиться к бренду. Вот я считаю, что это совершенно не так. Никто не взбодрился от того, что китайский бренд становится "Москвичом". Те, кто сегодня станет покупать автомобили, с трудом вспомнят те машины, очень архаичные, которые выпускались ранее. Место им в музее».

В мае 2024 года премьеру Михаилу Мишустину представили новую линейку седанов Volga. Но они были разработаны на базе автомобилей Changan. Тогда глава правительства раскритиковал эти машины из-за низкого уровня локализации. В частности, ему не понравилось, что на руле есть логотип китайской компании. «Хочется, чтобы руль был российский»,— заявлял тогда премьер. Однако после презентации информации о новой «Волге» не появлялось, напомнил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Пока, насколько я понимаю, это еще даже не проект, все находится на уровне идеи. И не очень понятно, появится ли под брендом "Волга" именно тот автомобиль, который был замечен. Уже пытались что-то подобное сделать. Но попытка представить некие перелицованные китайские автомобили под старым новым брендом вроде как особым успехом не увенчалась. Может быть, и потому, что слишком уж очевидно было, что именно скрывается за шильдиком с логотипом "Волга". Лично у меня есть ощущение, что не настолько много перспектив у этого проекта. Я думаю, что китайцы как люди практичные не привыкли делать кому-то что-то просто потому, что это наши партнеры, и мы вроде как связаны какими-то такими обязательствами. Они в основном привыкли думать о себе. Если это будет им выгодно, почему нет? Они тогда все сделают».

В сентябре 2025-го вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало сборки автомобилей под брендом Volga весной 2026 года, однако возможных партнеров не называл. В российском подразделении Geely “Ъ FM” отказались комментировать сотрудничество с «Волгой». Владелец этого бренда — компания «Производство легковых автомобилей» — также не стал раскрывать подробности.

Юлия Савина