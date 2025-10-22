Роскомнадзор пожаловался на медленные темпы верификации иностранных абонентов

Роскомнадзор недоволен тем, что операторы связи «не спешат» блокировать иностранных абонентов, не прошедших обязательную биометрическую идентификацию. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Терляков на форуме «Спектр-2025». По его словам, на октябрь 2025 года в России зарегистрировано 7 млн иностранных абонентов, на которых оформлено 8,8 млн сим-карт, из которых 53% остаются неидентифицированными.

Источник «Ъ» в одном из операторов связи объясняет, что отключение абонентов, не подтвердивших свои данные, не происходит единовременно, «чтобы сохранить баланс нагрузки на офисы обслуживания»: «Кроме салона оператора пользователю нужно посетить офисы банка, иногда и МФЦ». По его словам, идет поэтапное отключение тех, кто не прошел полную верификацию.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году были ужесточены правила оформления сим-карт для иностранцев: теперь для их получения требуется биометрия, СНИЛС и регистрация на «Госуслугах». А число сим-карт ограничили до 10 на одного человека.

В «Т2» сообщили, что верифицировали почти 70% иностранных абонентов, процесс идет «по утвержденному Минцифры плану». В «МегаФоне» заявили, что блокируют нарушителей и упростили процедуры для подтверждения данных. В «Т-Мобайле» уточнили, что приостанавливают услуги тем, кого не удалось идентифицировать.

Источник «Ъ» на телеком-рынке отмечает, что операторам сложно одновременно направить всех иностранцев на биометрию, но для регулятора даже 8,8 млн неидентифицированных сим-карт выглядят «как 8,8 млн потенциальных угроз».

