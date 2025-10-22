Отключение без спешки

В Роскомнадзоре считают, что операторы связи «не спешат» блокировать иностранных абонентов, не сдавших обязательную биометрию, без которой им формально нельзя оказывать услуги. Сейчас, по данным ведомства, в РФ более половины сим-карт, оформленных на иностранцев, еще не идентифицированы до конца. Операторы связи говорят, что не могут единовременно отправить абонентов сдавать биометрию, чтобы не перегружать салоны, а также что верификация идет по утвержденному Минцифры плану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Операторы связи «не спешат» прекращать оказание услуг связи тем иностранцам, которые не сдали биометрию, заявил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2025» 22 октября. По его словам, на октябрь 2025 года в РФ зарегистрированы сведения о 7 млн абонентов-иностранцев с оформленными на них более 8,8 млн сим-карт, из которых 53% не идентифицированы «в соответствии с законодательством».

В 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» были приняты новые правила продажи сим-карт для иностранцев: нельзя оформить на себя более десяти сим-карт, а для их получения необходимо сдать биометрию, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах». Ранее “Ъ” сообщал, что операторы связи просят Минцифры упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов. Сейчас процесс может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для этой категории абонентов (см. “Ъ” от 6 октября).

Кроме того, господин Терляков сообщил, что операторы связи не прекратили оказание услуг связи иностранцам, у которых превышен лимит в десять сим-карт на человека. По его словам, на 37 тыс. абонентов-иностранцев общее количество сим-карт, на которых превышен лимит, составляет 757 тыс. Он отметил, что операторы пока не блокируют связь тем гражданам РФ, у которых превышен лимит.

«На 89 тыс. российских граждан общее количество симок, на которых превышен лимит, составляет 6,4 млн. К слову, обязанность по отключению российских граждан за превышение количества выделенных сим-карт еще не наступила»,— подчеркнул замглавы РКН. Такая обязанность наступает у операторов связи с 1 ноября.

Источник “Ъ” в одном из операторов связи объясняет, что отключение абонентов, которые не подтвердили свои данные, не происходит единовременно, «чтобы сохранить баланс нагрузки на офисы обслуживания»: «Кроме салона оператора пользователю надо дополнительно посетить офисы банка, иногда и МФЦ. Сейчас продолжается поэтапное отключение для тех, кто не полностью подтвердил данные».

302 миллиона активных сим-карт насчитывалось в России к началу августа 2025 года, по данным Роскомнадзора.

По его словам, операторы информируют, а потом «сопровождают» таких абонентов, чтобы они подтвердили данные. «В ближайшее время все иностранцы будут верифицированы или отключены»,— уверяет он. При этом он добавляет, что «фактически все иностранцы с превышением лимита сим-карт» были заблокированы летом.

Таких абонентов в базе Т2 не осталось, говорит представитель оператора. «На текущий момент в абонентской базе Т2 верифицировано почти 70% иностранцев, валидация идет высокими темпами, еще две недели назад эта цифра составляла 60%»,— добавляет он. В «МегаФоне» говорят, что блокируют услуги связи в случае нарушений, например превышения лимита сим-карт, а также реализовали «комплекс мер для упрощения клиентского пути» для новых абонентов или подтверждения данных старых.

В «Т-Мобайле» (виртуальный оператор связи Т-Банка) “Ъ” сказали, что ведут «процесс индентификации текущих клиентов в соответствии с новыми требованиями»: «Если их не удается идентифицировать, то мы приостанавливаем предоставление услуг связи и не оказываем услуги связи тем иностранцам, которые превысили лимит». В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что операторам сложно отправить иностранцев сдавать биометрию, особенно когда таких абонентов много. При этом он считает, что из примерно 300 млн сим-карт на рынке 8,8 млн неидентифицированных представляют серьезную угрозу: «Это 8,8 млн потенциальных атак».

Алексей Жабин, Филипп Крупанин, Сочи