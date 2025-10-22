Волейболисты «Новы» на выезде победили «Факел Ямал» в матче Суперлиги

В Новом Уренгое завершился матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, где местный «Факел Ямал» принимал «Нову» из Новокуйбышевска. Встреча завершилась победой коллектива из Самарской области со счетом 1:3 (26:28, 25:19, 22:25, 20:25).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Нова» одержала вторую победу на старте сезона и находится среди лидеров турнирной таблицы Суперлиги. Ближайший домашний матч команда проведет 26 октября в Тольятти против санкт-петербургского «Зенита».

Андрей Сазонов