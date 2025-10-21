Волейбольная «Нова» сыграет два домашних матча в Тольятти

Волейболисты новокуйбышевской «Новы» проведут два домашних матча Суперлиги сезона-2025/2026 в Тольятти. Встреча с петербургским «Зенитом» 26 октября и игра с московским «Динамо» пройдут в спорткомплексе «Олимп», домашней арене женской гандбольной «Лады».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перенос матчей в Тольятти связан с ремонтом спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске. Часть домашних матчей сезона «Нова» также проведет в самарской «МТЛ Арене».

Сезон-2025-2026 чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги «Нова» начала с победы над ВК «Оренбуржье».

Андрей Сазонов