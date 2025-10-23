Кибератака ударила по молочникам

Утром 22 октября информационные системы Россельхознадзора, такие как «ВетИС» и «Сатурн» подверглись DDoS-атаке, сообщила “Ъ” пресс-служба ведомства. Из-за этого часть линий связи и оборудования, обеспечивающего доступ в интернет, функционировали нестабильно. «В целях минимизации последствий приняты исчерпывающие меры реагирования и защиты данных»,— уточнили в Россельхознадзоре.

Как сообщило отраслевое издания Shopper’s со ссылкой на двух крупных производителей молочных продуктов и производителя детского питания, из-за сбоя прекратила свою работу система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», входящая в «ВетИС». По их словам, это привело к приостановке отгрузок их продукции.

Владимир Комаров