Японский лидер ответил за Олимпиаду

Первое для российской гимнастики после длившегося три с половиной года перерыва, связанного с санкциями, состязание вылилось для представлявшего страну в мужском индивидуальном многоборье на мировом первенства в Джакарте Даниела Маринова в драму. Перед заключительным видом программы он выглядел реальным претендентом на медаль, но, рухнув с перекладины, остался седьмым. А победил в Индонезии фронтмен спортивной гимнастики этого десятилетия японец Дайки Хасимото, реабилитировавшийся за провал на парижской Олимпиаде.

В Джакарте фронтмен современной спортивной гимнастики Дайки Хасимото реабилитировался за провал на парижской Олимпиаде, в третий раз став чемпионом мира в многоборье

Фото: Issei Kato / Reuters

Фото: Issei Kato / Reuters

Даниел Маринов — это, можно сказать, символ ситуации, в которой оказался российский спорт. В 2022 году, когда на него обрушились санкции, оставившие гимнастов без международных соревнований, был еще юниором, о нем мало кто знал. В 2025-м поехал на индонезийский чемпионат мира, первый для отечественной команды топовый турнир после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) санкционировала ее возвращение на свои состязания, уже в статусе, пусть в свои 20, конечно, молодого, но безусловного лидера сборной, подтвержденном множеством выступлений. Созрел, получается, в изоляции.

И созрел, как выяснилось, так, что может конкурировать с львиной долей ведущих гимнастов мира, невзирая на то что еще недавно восстанавливался после операции на травмированном плече. В многоборье, самом престижном гимнастическом жанре, Маринов неплохо прошел квалификацию, угодив в сильнейшую ротацию, а в финале 22 октября был на самом деле близок к медалям.

Подвели слишком простенькая программа на кольцах, а также заключительный вид — перекладина.

С ней вообще-то Маринов всегда классно справляется, и отрыв от тройки в семь десятых балла перед его выходом на помост казался скромным. Но россиянин уже в начале упражнения, выполняя связку, не удержался и рухнул на помост. Шанс добыть награду был упущен, а Маринов занял седьмое место.

Победителем многоборья стал японец Дайки Хасимото, фронтмен спортивной гимнастики нынешнего десятилетия. Для него эта победа — уже третья подряд на чемпионатах мира, но у индонезийской был, видимо, особенный привкус.

В прошлом году Хасимото, упав с коня, провалился на парижской Олимпиаде, а теперь реабилитировался за ту неудачу.

В четверг, 23 октября, сборную России ждет второй финал чемпионата мира. Это — женское многоборье. И в нем ее шансы на медаль намного выше, чем в мужском. В квалификации первое место уверенно добыла Ангелина Мельникова, смотревшаяся намного стабильнее всех оппоненток.

Алексей Доспехов