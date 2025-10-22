Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Мендеша, занимающего 47-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин пробился во второй круг Erste Bank Open — проходящего в Вене турнира категории 500, общий призовой фонд которого составляет $2,736 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. В следующем раунде Даниил Медведев сыграет против 36-й ракетки мира француза Корантена Муте. 19 октября спортсмены встречались в финале турнира в Алма-Ате, где победу одержал россиянин — 7:5, 4:6, 6:3. Этот титул стал для Медведева первым за 2,5 года.

Турнир в Вене завершится 26 октября. Его действующим победителем является британец Джек Дрейпер.

Таисия Орлова