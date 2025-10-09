В Тамбовской области могут построить элеватор за 452 млн рублей

Элеваторный комплекс за 452 млн руб. может быть построен в Тамбовской области. Как сообщили в правительстве региона, губернатор Евгений Первышов и владелец местного ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максим Жалнин подписали соглашение «о намерениях к сотрудничеству» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

В правительстве региона уточнили, что проект предусматривает создание комплекса по приемке, перевалке, хранению и железнодорожной отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур.

В корпорации развития Тамбовской области сообщили, что элеватор планируют построить в поселке совхоза «Селезневский» в Тамбовском районе. Мощность элеватора может составить 25 тыс. т единовременного хранения. Реализация проекта будет проходить в два этапа: в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса, в 2027-м — вторую.

«Проект позволит увеличить годовой грузооборот станции Селезни Тамбовской области до 500 тыс. т с текущих 300 тыс. т, а также — получить социальный эффект от организации дополнительных рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона»,— заключили в корпорации.

По данным Rusprofile, ООО «Агрофирма "Октябрьская"» было учреждено в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовской области в апреле 2001 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 50 млн руб. Единственный владелец и гендиректор — Максим Жалнин. По итогам 2024 года компания получила выручку 551 млн и чистую прибыль 163 млн. Господин Жалнин также руководит тамбовским АО «Октябрьское», которое занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (собственники не раскрываются), и владеет 60% автосалона ООО «Автоцентр "Западный"» (еще 40% у гендиректора Романа Тезикова).

В середине сентября компания «Биотех» заявила о планах построить в Воронежской области завод по глубокой переработке пшеницы за 29 млрд руб.

Алина Морозова