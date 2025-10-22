Володин выразил надежду на компромиссы Минфина с бизнесом по налоговым вопросам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на достижение компромиссов по налоговым изменениям ко второму чтению законопроекта, передает ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По его словам, Госдума получила обращения от деловых объединений, и эти вопросы обсуждались не только в профильном комитете, но и с министром финансов Антоном Силуановым и председателем правительства.
Вячеслав Володин подчеркнул, что благодаря конструктивным отношениям между Госдумой и правительством удалось найти решения, которые будут представлены председателем комитета по бюджету и налогам.
Господин Володин выразил надежду, что Антон Силуанов, как и при рассмотрении бюджета, учтет мнение депутатов при обсуждении налоговых изменений. Он отметил, что Госдума должна учесть предложения делового сообщества ко второму чтению законопроекта.