Из-за атак БПЛА пострадали еще восемь белгородцев, включая ребенка и подростков

В результате дневных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области выросло количество пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Еще восемь человек были госпитализированы или самостоятельно обратились за медпомощью.

В результате атаки дрона на остановочный комплекс количество пострадавших в Белгороде возросло до девяти. В белгородскую городскую больницу №2 были доставлены две девушки — 17 и 23 лет. 23-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Ей диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки — минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Еще один 16-летний пострадавший обратился за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение.

При атаке беспилотника на административное здание в Белгороде пострадал еще один мирный житель. В белгородской городской больнице врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки. Госпитализация не потребовалась, лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

В селе Ясные Зори от удара дрона по легковому автомобилю ранен еще один мирный житель. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был доставлен в белгородскую городскую больницу №2. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик, в детской областной клинической больнице ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча.

В Грайворонском округе пострадали два мирных жителя. В селе Гора-Подол от удара БПЛА мирный житель получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота. В Грайворонской ЦРБ ему оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки беспилотника местная жительница получила баротравму. Для дальнейшего обследования она переведена из Грайворонской ЦРБ в белгородскую городскую больницу №2.

Сегодня в результате атак на Белгород и Белгородский район было ранено 12 мирных жителей.

Ульяна Ларионова