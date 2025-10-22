Кто из известных осужденных уехал на СВО
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться на СВО
Как стало известно “Ъ”, защита осужденного на 13 лет колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подготовила ходатайство об отправке его на СВО. Кто из известных фигурантов уголовных дел отправлялся в зону боевых действий — в справке “Ъ”.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
В августе 2023 года на СВО отправился бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков. В 2021 году он был приговорен к девяти годам за взятку. Служил в штурмовом отряде «Шторм Z». Был помилован после ранения и в феврале 2024 года вернулся домой.
В ноябре 2023 года в зону СВО отправился бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который в 2022 году за взятку был приговорен к девяти с половиной годам и лишен звания генерал-майора. В январе 2024 года адвокат Трифонова сообщила о его гибели.
В декабре 2023 года экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взятки, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В июле 2024 года он вернулся домой из-за ранения после подрыва на мине.
В декабре 2023 года стало известно, что на СВО отправился бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный в 2022 году на шесть лет и шесть месяцев за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Сообщалось, что он служит медиком в штурмовом отряде.
В апреле 2024 года стало известно, что муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский, обвинявшийся с супругой в уклонении от уплаты налогов, заключил контракт и ушел на СВО. СМИ сообщали, что он служит под селом Урожайное в ДНР и возит боекомплекты на передовую.
В октябре 2024 года экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный в 2019 году на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Минобороны и отправился служить в зону СВО.
В том же месяце служить на СВО отправился бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, приговоренный в августе 2024 года к пяти годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере.
В июне 2025 года экс-сенатор от Новосибирской области Владимир Лаптев, отбывавший с ноября 2023 года пятилетний срок за взятки, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации.
В сентябре 2025 года “Ъ” стало известно, что бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов, осужденный в 2020 году за взятки на 12 лет, досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья в августе 2024-го. После реабилитации он уехал в зону боевых действий оператором БПЛА.