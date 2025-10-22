ЦИК подтвердил факт двойного голосования в Липецкой области

Рабочая группа при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России подтвердила случай неоднократного получения бюллетеня в ходе единого дня голосования в сентябре в Липецкой области. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе мониторинга сообщений СМИ комиссия рассматривала два инцидента. Было установлено, что в Липецкой области гражданин проголосовал сначала по собственному паспорту, затем — по документу знакомой. В Орловской области, напротив, выяснили, что избиратель легитимно заменил испорченный бюллетень.

«По решению территориальной комиссии 296 бюллетеней на участке были признаны недействительными, а сам избиратель и член участковой комиссии, допустившая нарушение, оштрафованы»,— отметил член рабочей группы ЦИК Антон Лопатин (цитата по ТАСС).

Кабира Гасанова