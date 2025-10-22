40 мигрантов из Африки погибли в кораблекрушении у берегов Туниса

После кораблекрушения у берегов Туниса нашли 40 тел мигрантов из стран Африки, 30 человек были спасены. Об этом AFP рассказал представитель прокуратуры тунисского города Махдия Валид Чтабри.

«Первоначальное расследование показало, что на борту судна находились 70 человек»,— заявил господин Чтабри. По его словам, среди найденных 40 тел погибших есть тела младенцев.

В 2022 году в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса погибли не менее 12 человек, еще 10 пропали без вести. Всего на борту находились 120 человек — 98 из них спасли у побережья провинции Сфакс. В 2019 году в результате крушения судна рядом с Тунисом погибли 82 мигранта из Ливии — всего на нем находилось 86 человек. Четверых из них удалось спасти тунисским рыбакам.

В марте 2019 года Евросоюз объявил о завершении военно-морской части операции «София» по патрулированию берегов Ливии, благодаря которой удалось спасти более 650 тыс. человек. Операцию, созданную для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев, развернули в 2015 году как реакцию на кораблекрушения с мигрантами. В 2020 году на смену «Софии» пришла операция IRINI. Ее основная задача — контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

