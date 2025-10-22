Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татьяна Богданова переизбралась главой Казанского округа на пятый срок

Депутаты думы Казанского округа (Тюменская область) единогласно наделили полномочиями главы местной администрации на пять лет Татьяну Богданову, которая возглавляет муниципалитет с декабря 2010 года. Госпожа Богданова сообщила в своем Telegram-канале, что намерена сохранить и преумножить «все, что сделано большой профессиональной командой».

Татьяна Богданова

Татьяна Богданова

Фото: Telegram-канал Татьяны Богдановой

Татьяна Богданова

Фото: Telegram-канал Татьяны Богдановой

«Мы должны сделать все для победы в специальной военной операции, дождаться наших парней, увековечить память погибших земляков, благодаря которым мы можем мирно жить. Задачи нашей работы определены основной целью — созданием благоприятных условий для жизни людей»,— добавила глава.

Татьяна Богданова возглавляет Казанский округ более 14 лет: она избиралась главой администрации в 2010, 2012, 2017 и 2022 годах. Ранее, с 1982 года, она работала агрономом совхоза, в 1984 году была назначена секретарем Челюскинского сельского совета, в 1988 году получила должность председателя исполкома Челюскинского сельского совета народных депутатов. В 1991 году возглавила администрацию Челюскинского сельского Совета, в ноябре-декабре 2010 года была управляющим делами администрации Казанского района.

Выборы главы муниципалитета были объявлены в связи с решением властей Тюменской области о преобразовании 20 районов, включая Казанский, в округа. Изменения предусматривали упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений и переход региона на одноуровневую систему организации местного самоуправления.

В сентябре во вновь образованном Казанского округа прошли выборы депутатов местной думы. По данным избиркома, 14 мандатов получили кандидаты от «Единой России», один претендент — от «Новых людей».

Казанский округ включает в себя 40 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживало 19 799 человек, в 2024-ом — 19 959, в 2023-ем — 20 047. На территории округа работают 11 сельхозпредприятий и 22 крестьянских хозяйства. Доходы и расходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 1 млрд 502 млн руб.

Василий Алексеев

Новости компаний Все