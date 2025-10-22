Татьяна Богданова переизбралась главой Казанского округа на пятый срок

Депутаты думы Казанского округа (Тюменская область) единогласно наделили полномочиями главы местной администрации на пять лет Татьяну Богданову, которая возглавляет муниципалитет с декабря 2010 года. Госпожа Богданова сообщила в своем Telegram-канале, что намерена сохранить и преумножить «все, что сделано большой профессиональной командой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Богданова

Фото: Telegram-канал Татьяны Богдановой Татьяна Богданова

Фото: Telegram-канал Татьяны Богдановой

«Мы должны сделать все для победы в специальной военной операции, дождаться наших парней, увековечить память погибших земляков, благодаря которым мы можем мирно жить. Задачи нашей работы определены основной целью — созданием благоприятных условий для жизни людей»,— добавила глава.

Татьяна Богданова возглавляет Казанский округ более 14 лет: она избиралась главой администрации в 2010, 2012, 2017 и 2022 годах. Ранее, с 1982 года, она работала агрономом совхоза, в 1984 году была назначена секретарем Челюскинского сельского совета, в 1988 году получила должность председателя исполкома Челюскинского сельского совета народных депутатов. В 1991 году возглавила администрацию Челюскинского сельского Совета, в ноябре-декабре 2010 года была управляющим делами администрации Казанского района.

Выборы главы муниципалитета были объявлены в связи с решением властей Тюменской области о преобразовании 20 районов, включая Казанский, в округа. Изменения предусматривали упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений и переход региона на одноуровневую систему организации местного самоуправления.

В сентябре во вновь образованном Казанского округа прошли выборы депутатов местной думы. По данным избиркома, 14 мандатов получили кандидаты от «Единой России», один претендент — от «Новых людей».

Казанский округ включает в себя 40 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживало 19 799 человек, в 2024-ом — 19 959, в 2023-ем — 20 047. На территории округа работают 11 сельхозпредприятий и 22 крестьянских хозяйства. Доходы и расходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 1 млрд 502 млн руб.

Василий Алексеев