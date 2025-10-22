Швеция подтвердила планы продать Украине до 150 истребителей Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали протокол о намерениях сотрудничать в области противовоздушной обороны. Власти Швеции назвали это предварительным шагом к возможной сделке о продаже Киеву более сотни истребителей Saab JAS 39 Gripen. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра страны.

Как заявил господин Кристерссон, власти Швеции готовятся поставить Украине 120-150 истребителей. Самолеты позволят усилить украинскую военную авиацию, заверил премьер. Сделка укрепит как Украину, так и Швецию, и Европу, заявил он.

В сентябре замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк первым заявил о возможных поставках «Грифонов», однако позже пресс-секретарь Минобороны королевства Йохан Йельмстранд опроверг эти заявления. Он утверждал, что вопрос пока находится на стадии рассмотрения, и у Минобороны на тот момент не было никакой информации об итогах переговоров.

JAS 39 Gripen разработан компанией Saab AB. Истребитель приняли на вооружение в 1997 году, а первый полет состоялся еще в 1988-м. По состоянию на 2024 год на вооружении у Швеции находилось 96 истребителей, еще три самолета находились в тестовой эксплуатации. Истребитель также используется ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланда.