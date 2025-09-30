Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Швеции опровергло поставки Украине истребителей JAS 39 Gripen

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны королевства Йохан Йельмстранд.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу»,— цитирует господина Йельмстранда издание Expressen.

Ранее о подобных поставках со стороны Швеции говорил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, в пакет военной помощи ВСУ также входят американские F-16 и французские Mirage.

Новости компаний Все