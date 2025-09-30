Минобороны Швеции опровергло поставки Украине истребителей JAS 39 Gripen

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны королевства Йохан Йельмстранд.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу»,— цитирует господина Йельмстранда издание Expressen.

Ранее о подобных поставках со стороны Швеции говорил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, в пакет военной помощи ВСУ также входят американские F-16 и французские Mirage.