Еврокомиссия охотится на кротов

Скандал с обнаружением венгерской разведывательной сети в Брюсселе, которая вербовала агентов в Еврокомиссии (ЕК) с 2012 по 2018 год, оказывает серьезное давление на деятельность исполнительного органа власти ЕС. В Европарламенте задались вопросом, узнали ли в ЕК о проблеме из СМИ, или же, зная о ней, скрывали от общественности и сидели сложа руки. Одновременно с этим стали раздаваться призывы к отставке венгерского еврокомиссара по здравоохранению Оливера Вархели, утверждение которого, по неясным пока причинам, лично лоббировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

О действиях разведывательной сети Венгрии в Брюсселе стало известно в начале октября из масштабного совместного журналистского расследования немецкого Der Spiegel, австрийского Der Standart, бельгийского De Tijd и венгерского Direkt 36. Эти СМИ выяснили, что в период с 2012 по 2018 год, когда Еврокомиссия остро критиковала Венгрию по вопросу о соблюдении там принципа верховенства закона, Будапешт наводнил Брюссель сотрудниками разведки под дипломатическим прикрытием, которые вербовали «кротов» в ЕК. С этой целью они устанавливали контакты с гражданами Венгрии, работавшими в Еврокомиссии.

После публикации расследования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал вышедшее расследование с прошедшей в Дании встречей лидеров ЕС, на которой обсуждалась военная поддержка Украины.

По словам Орбана, он заявил об отказе его страны участвовать в обнародованном плане, после чего ЕС развернул против Будапешта кампанию, включающую в себя «обвинения в шпионаже, фейковые новости и юридические манипуляции».

Тогда же он объявил и о начале сбора подписей против военных планов Брюсселя.

Однако такая трактовка событий не убедила ни Еврокомиссию, ни политических оппонентов премьера в Венгрии. Масла в огонь подозрений подлил экс-глава Управления гражданской разведки Венгрии Янош Лазар, который заявил, что «не помнит точных подробностей» событий тех лет, но если венгерские разведчики действительно развернули подобную деятельность в Брюсселе, то он «отдал бы им почести, а не делал выговор».

На фоне шумихи в ЕК инициировали внутреннее расследование. Параллельно этим вопросом озадачились и в Европарламенте: в среду, 22 октября, евродепутаты заслушали объяснения еврочиновников о том, как же комиссия дошла до жизни такой.

В центре скандала оказался и еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели. В годы предполагаемого действия «шпионской сети» он сначала был заместителем постпреда Венгрии при ЕС, а затем сам стал постпредом. Теперь в Брюсселе задаются вопросом, знал ли он о разведывательных операциях своих соотечественников. Сам Вархели утверждает, что ни о чем не знал. Соответствующее заявление он сделал после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе. Однако в Европарламент уже поступило письмо с призывом добиться ухода Вархели в отставку. Его инициаторами стали 60 сотрудников неправительственных организаций, которые указали, что предполагаемая деятельность Вархели «в корне несовместима с принципом независимости», который должны соблюдать еврокомиссары.

По данным Politico, которому удалось переговорить с несколькими европейскими чиновниками, существование венгерской разведсети в Брюсселе не было большой тайной.

Но пока неясно, узнали о ней в Еврокомиссии из новостей или же чиновники как минимум догадывались о происходящем, но не предпринимали никаких действий. Особую тревогу у них вызывает и то, что фон дер Ляйен, которой в ЕП уже дважды пытались вынести вотум недоверия, лично лоббировала назначение Вархели на пост еврокомиссара по здравоохранению в 2024 году. И это при том, что во время процесса утверждения на этот пост кандидата от Венгрии, который ранее отвечал за вопросы евроинтеграции и обладал противоречивой репутацией, у евродепутатов возникло к нему немало вопросов.

Шпионский скандал с участием разведки страны—члена ЕС стал настоящим прецедентом для органов власти объединения. И чем больше он заворачивается дальше, тем чаще эксперты задаются вопросами о том, хватит ли у Еврокомиссии компетенций провести детальное расследование и установить причастных и виновных. А главное, что будет дальше в случае, если подозрения в отношении Будапешта окажутся правдой.

Вероника Вишнякова