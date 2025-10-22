Госдума одобрила проект о передаче фондам ОМС функций частных страховых компаний

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий главам субъектов России исключать страховые организации из системы обязательного медицинского страхования и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС. Они смогут передавать обязанности на срок не менее чем три года.

В тексте проекта уточняется, что главы регионов должны будут принять решение о передаче функций за год до его реализации. Мера необходима для повышения эффективности работы страховых компаний и защиты прав застрахованных граждан.

Инициатива также предлагает выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в том случае, если они легально трудоустроены в стране и накопили пять лет страхового стажа. Раньше речь шла только о трех годах. Кроме того, проект обязывает Соцфонд России не позднее следующего рабочего дня информировать фонд ОМС об изменениях в статусе трудовых мигрантов (работающий или неработающий, о достижении стажа в пять лет). В отношении высококвалифицированных специалистов уведомления будут формироваться на основе данных о начале или окончании трудовых отношений.

Документ также уточняет порядок финансового обеспечения медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В частности, речь идет об установлении коэффициентов, используемых при расчете тарифов страховых взносов и субвенций для неработающих граждан.

Законопроект разработан Минздравом России. Поправки предлагают внести в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 сентября.