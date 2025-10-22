Власти не будут проводить аукцион на частоты для 5G в этом году

В 2025 году аукцион на частоты для 5G не будет проводиться, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур на форуме «Спектр-2025» 22 октября.

«Те условия, которые были сформулированы июньским решением комиссии, которые предполагали построение сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, операторы связи не поддержали. Мы были вынуждены принять приказ по отмене процедуры»,— заявил он. По его словам, сейчас работа продолжается, Минцифры обсуждает условия выделения частот, а также сроки, формат, включая обременения для операторов — например, покрытие городов-миллионников, «в том числе вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности».

Ранее операторы связи МТС, T2, «Вымпелком» и «МегаФон» представили свои оценки затрат на запуск сети пятого поколения в Москве. Компании считают, что это обойдется им в сумму от 100 млрд до 106 млрд руб. А предлагаемые на данный момент частоты 5G требуют в полтора раза больше базовых станций, чем при работе на «золотом диапазоне», который сейчас занят силовыми структурами и спецслужбами.

Филипп Крупанин, Сочи