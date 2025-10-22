Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росрыболовство надеется на снижение цен на красную икру

Росрыболовство ожидает снижения цен на красную икру за счет увеличения объемов ее производства. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков, общаясь с журналистами на Международном рыбопромышленном форуме. Он напомнил, что в рыночной экономике увеличение предложения должно привести к снижению цены.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будем надеяться, что так и будет», — сказал господин Шестаков (цитата по ТАСС).

По прогнозу Росрыболовства, в 2025 году производство красной икры составит около 15 тыс. тонн.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает, что по итогам лососевой путины производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тыс. тонн. За год продукция подорожала в среднем на 13%, что привело к снижению продаж.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыба заметалась на рынок»

Новости компаний Все