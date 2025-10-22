Росрыболовство надеется на снижение цен на красную икру

Росрыболовство ожидает снижения цен на красную икру за счет увеличения объемов ее производства. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков, общаясь с журналистами на Международном рыбопромышленном форуме. Он напомнил, что в рыночной экономике увеличение предложения должно привести к снижению цены.

«Будем надеяться, что так и будет», — сказал господин Шестаков (цитата по ТАСС).

По прогнозу Росрыболовства, в 2025 году производство красной икры составит около 15 тыс. тонн.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает, что по итогам лососевой путины производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тыс. тонн. За год продукция подорожала в среднем на 13%, что привело к снижению продаж.

