Внучка Виктора и Натальи Тарховых заявила, что не планировала их убивать

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой — в интервью для программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» заявила, что не планировала их убивать. По словам Екатерины Тарховой, которая находится в СИЗО, история началась с того, что она из-за проблем с матерью — Людмилой Тарховой — начала жить у Светланы Метревели, которая якобы приходится родственницей косметологу подруги Екатерины Тарховой. Светлана Метревели, находящаяся сейчас в международном розыске, посоветовала внучке экс-мэра обратиться к гадалке, чтобы наладить отношения в семье.

После того как у Екатерины Тарховой закончились деньги на услуги гадалки, Светлана Метревели сообщила ей, что заложила дом своей сестры для дальнейшей оплаты услуг, из-за чего Екатерине Тарховой пришлось помогать знакомой с выплатой процентов. Как рассказала арестованная, она отправляла Светлане Метревели каждый месяц около 100 тыс. руб., пока деньги не закончились. «Я в какой-то момент ей сказала, что это невозможно ни финансово, ни физически. У нас начались ссоры. Потом она сказала, что попросила деньги на проценты у соседа, которому пришлось заложить его квартиру. Следующий шаг — она заложила свое ателье, распродала машинки, ткани и якобы лишилась бизнеса. То есть получилось, что на мне дом, бизнес и совершенно чужой человек со своей квартирой. Таким образом, я попала в долговую яму»,— призналась обвиняемая. «Она (Светлана Метревели — прим.) начала аккуратно намекать, что приедет в Самару и спросит с бабушки, дедушки, меня и моего сына. Следом она мне сказала, что ей нужны определенные документы от моей семьи. На что я ответила, что это невозможно. Она сказала, что все решит»,— рассказала обвиняемая в интервью.

Виктор Тархов в 2010 году

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Светлана Метревели якобы рассказала Екатерине Тарховой о знакомом, который может привезти жидкость в квартиру Тарховых. Жидкость якобы нужна была для того, чтобы затуманить рассудок Виктора и Натальи Тарховых и вынудить их подписать документы в пользу Светланы Метревели, при этом она пообещала, что «все останутся живы и здоровы». По словам Екатерины Тарховой, этот знакомый (Дмитрий Метревели, объявлен в международный розыск — прим.) приехал в квартиру Тарховых и начал в ней практически жить, днем прячась на балконе за шкафом, а ночью выходя оттуда. Принесенную жидкость внучка начала подмешивать бабушке и дедушке, «но результата никакого не было». «Единственное, появилась сонливость и рассеянность. Сначала заснул очень сильно дедушка и больше не проснулся. После этого я поняла, что Дмитрий получил указания (от Светланы Метревели — прим.), что бабушка будет следующая»,— сказала Екатерина Тархова.

В бочках, которые внучка выносила из квартиры Виктора и Натальи Тарховых, якобы находилось химическое вещество, а что Дмитрий сделал с телами, она «не видела». «В итоге он дал мне пакеты с гречкой, но она была «достаточно обмякшая»,— рассказала Екатерина Тархова.

При помощи жидкого азота Дмитрий Метревели якобы замел следы. «У меня началась истерика, после чего Дмитрий сказал, что у них на меня уже есть компромат, так как я фактически соучастница преступления»,— добавила обвиняемая. Екатерина Тархова призналась, что после того, как Дмитрий предложил ей выпить вино, она заснула, а когда проснулась, то поняла, что состояла с ним в интимной близости и «осознала, что очутилась рядом с трупами». В заключение внучка Виктора Тархова сказала, что знает, где могут находиться тела, но так и не сказала, где.

В начале октября стало известно, что Екатерина Тархова пытается заключить досудебное соглашение со следствием. «Я неоднократно подавала ходатайство о заключении досудебного соглашения, но по каким-то причинам, абсолютно мне неизвестным, прокуратура отказывает, хотя я хочу дополнить свои показания о совершении иного преступления и нахождении останков»,— сказала тогда обвиняемая. Екатерина Тархова не стала уточнять, в совершении какого именно преступления она планирует признаться силовикам, сославшись на тайну следствия.

Сабрина Самедова