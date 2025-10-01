Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет помочь следствию с поисками останков

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих родственников, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, пытается заключить досудебное соглашение со следствием. Об этом она сообщила СМИ на заседании в Самарском районном суде в среду, 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Екатерина Тархова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Я неоднократно подавала ходатайство о заключении досудебного соглашения, но по каким-то причинам, абсолютно мне неизвестным, прокуратура отказывает, хотя я хочу дополнить свои показания о совершении иного преступления и нахождении останков», — рассказала обвиняемая.

Екатерина Тархова не стала уточнять, в совершении какого именно преступления она планирует признаться силовикам, сославшись на тайну следствия. Обвиняемая добавила, что продолжает общаться со своим сыном, который находится под опекой крестной и ходит в детсад.

В настоящее время Екатерине Тарховой вменяется убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она приходится внучкой бывшему мэру Самары Виктору Тархову и его супруге Наталье. Бывший чиновник с женой жили в доме на Вилоновской до конца декабря 2024 года, но потом пропали без вести.

В феврале 2025 года друг семьи обратился в полицию с заявлением об исчезновении Виктора и Натальи Тарховых. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве, и подозрения пали на Екатерину Тархову, которую видели в доме родственников. Она выносила из квартиры черные мешки с мусором и контейнеры для отходов.

Ее задержали и арестовали. В конце февраля Екатерина Тархова призналась в убийстве родственников и назвала соучастников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели, с которыми познакомилась за границей. По версии следствия, Светлана Метревели помогла обвиняемой разработать преступный план, а Дмитрий Метревели — избавиться от останков родственников после их отравления: трупы заморозили, расчленили, а останки раскидали по мусорным контейнерам. Следы преступления в квартире удалили с помощью химических средств, но следствие обнаружило кровеносные сосуды и жировую ткань пропавших.

Также выяснилось, что после гибели Виктора и Натальи Тарховых внучка продавала их имущество, в том числе, иномарку бабушки. В связи с этим помимо убийства Екатерине Тарховой вменили мошенничество.

Останки Виктора и Натальи Тарховых искали на полигоне ТБО «Преображенка», но так и не нашли. Светлана и Дмитрий Метревели находятся за пределами России. Они объявлены в международный розыск. Дмитрий Метревели заочно арестован.

Георгий Портнов