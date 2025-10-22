«Яндекс» рассматривает возможность аренды офиса в «Белой площади»

IT-холдинг «Яндекс» ведет переговоры об аренде офисных площадей в бизнес-центре «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в Москве.

По информации источников «Ъ» на рынке недвижимости, компания может занять около 20 тыс. кв. м офисных помещений с постепенным увеличением объема. В случае заключения сделки, годовая арендная плата может составить более 2 млрд руб. «Яндекс» пока не подтверждает и не опровергает данную информацию, лишь отмечая, что постоянно рассматривает варианты расширения.

Бизнес-центр «Белая площадь» после смены владельника возобновил переговоры по сдаче в аренду пустующих площадей. Текущая средняя ставка аренды составляет около 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, плюс 13 тыс. руб. за эксплуатационные расходы. Как отмечают эксперты, ставки аренды в данном комплексе на 15-20% ниже, чем в других офисных объектах Москвы, что связано с предшествующим банкротством владельца.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Яндекс" выходит на "Белую площадь"».