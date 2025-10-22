Wildberries отправляет в путешествия

Компания Wildberries & Russ купила одного из крупнейших туроператоров России. Речь о Fun and Sun, которая принадлежит холдингу «Севергрупп» Алексея Мордашова, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их данным, сумма сделки равна примерно 15 млрд руб. В прошлом году чистая прибыль самого Fun and Sun достигла почти 5 млрд руб. Три месяца назад маркетплейс зарегистрировал юрлицо «РВБ Трэвэл».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Wildberries уже давно готовится зайти на туристический рынок, заметил аналитик компании Data Insight Сергей Семко. Но, по его словам, это может негативно сказаться на основной сфере деятельности маркетплейса: «Компания в этом отношении, кажется, движется вслед за успешным кейсом Ozon, который создал в свое время отдельное направление Ozon Travel и успешно его развивает. Решение Wildberries выглядит логичным с той точки зрения, что оно соответствует тому заявлению, которое делала компания при объединении, о том, что они нацелены на то, чтобы быть не только маркетплейсом, но и много чем другим.

В туристическом направлении довольно много денег. Там есть возможность соединять данные маркетплейса и сведениях о туристах, разумным образом их агрегировать, потому что там синергический эффект от покупок на туристическую тему.

Fun&Sun — это известный оператор, один из первых, с серьезным авторитетом, что ли. Но кажется, что названная сумма довольно велика. Кроме того, слишком широкий фокус с маркетплейса на разных направлениях может несколько влиять на основной бизнес, уменьшить инвестиции, нужные именно онлайн-площадке в точке роста».

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили “Ъ FM”, что маркетплейс действительно подписал соглашение о партнерстве с Fun and Sun. Представители компании добавили, что развивают туристическое направление для своих клиентов. Других деталей они приводить не стали. В прошлом году ежедневная аудитория сервиса Ozon Travel превышала 400 тыс. человек, и успех конкурентов не мог остаться незамеченным, рассуждает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Когда вы в одном контуре можете для компании покупать расходные материалы для офиса и там же — авиабилеты для сотрудников, это гораздо удобнее делать в одном "окне" с обменом через электронный документооборот и так далее. В этом смысле в такой экосистеме, как ни странно, наличие туристического агентства или оператора по продаже билетов в маркетплейсе выглядит довольно органично.

Все такие площадки строят реально большие экосистемы, мы видим, что они активно развивают банкинг, сейчас уже занялись услугами страхования. Ozon активно развивает направление лизинга. Так что они превращаются в полноценные финансовые институты, в которых в том числе есть место организации поездок и путешествий. Почему нет?»

В сентябре Wildberries & Russ купила аэропорт в столице Ингушетии городе Магас. Тогда же компания приобрела российские активы торговой сети «Рив Гош». “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от нынешнего владельца туроператора Fun and Sun, холдинга «Севергрупп».

Никита Путятин