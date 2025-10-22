Сверхбогатые отказываются от люкса

Сверхбогатые люди переключились на новый вид люкса. Снижение интереса к дорогим винам, недвижимости, брендовой одежде, искусству и другим предметам роскоши фиксирует The Economist. По данным Knight Frank, в США c 2023 года на 6% снизились цены на яхты и частные самолеты, а подержанные часы Rolex подешевели почти на 30%. Стоимость элитного жилья в Лондоне, Париже и других мегаполисах почти не растет, отмечают в компании Savills.

The Economist объясняет тренд тем, что ресейл-площадки предлагают брендовые вещи по сниженным ценам, а на рынке искусства стало популярным долевое владение. В результате предметы роскоши теряют статус редкости, и сверхбогатые люди переключили внимание на уникальный опыт и впечатления. В России тренд тоже фиксируют, говорит управляющий партнер компании «Консьерж» Кирилл Левадный: «На самом деле это началось еще со времен пандемии. Есть определенные изменения в поведении особо состоятельных граждан. Им могут быть неинтересны стандартные вещи, пусть даже очень дорогие, но которые могут купить достаточно много клиентов, поэтому они часто просят какие-то уникальные программы, сделанные специально под них.

Например, они могут составить тематическую поездку в самые разные локации: и в страны бывшего СССР, и в Африку. Готовятся специальные развлекательные мероприятия на несколько дней, которые могут включать и сафари на кастомных автомобилях, и какие-то выступления специально заказанных групп, закрытие целых отелей под конкретно эту компанию. Все это продумывается в течение нескольких месяцев.

Бюджет этих мероприятий очень большой, от $100-200 тыс. с человека. Такой тренд есть. Вещи, безусловно, важны, но какой-то уникальный опыт для этих людей становится более важным.

Люксовые вещи становятся все более доступные. Мы видим даже у блогеров средней руки какие-то дорогие украшения, те же браслеты Cartier, сумки Louis Vuitton. Даже самые дорогие гостиницы в конечном счете доступны довольно широкому кругу гостей, потому что те же самые блогеры могут туда заехать бесплатно по бартеру, чтобы прорекламировать. В то время как по-настоящему уникальные вещи, которые требуют глубокой проработки и потому стоят гораздо больше, по-прежнему доступны узкому кругу состоятельных людей».

The Economist составил индекс услуг, которые сегодня доступны только очень богатым людям. Туда вошли такие мероприятия, как Супербоул, Met Gala , недели моды в Париже и Нью-Йорке, матчи Уимблдона и NBA. За десять лет билеты на них подорожали в два раза. Какие эксклюзивные события предпочитают посещать богатые россияне?

Об этом “Ъ FM” рассказал главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Богатых людей становится все больше во всем мире, в России, естественно, тоже. Конечно, они ищут различные варианты доказательства своего общественного статуса через такие мероприятия. Их можно назвать люксовыми, а можно не называть, это совершенно не меняет их сути. Простейший пример из отечественной практики — это "Кабала святош" в МХТ с участием Константина Хабенского, Николая Цискаридзе и вообще невероятным количеством различных артистов — самое модное мероприятие в сезоне. Стоимость билетов зашкаливает за 200 тыс. руб. на вторичном рынке.

Конечно, это сам по себе хороший, интересный с театральной точки зрения спектакль, но интерес к нему запредельный именно у богатых людей, которые хотели бы подчеркнуть свою избранность. Буквально в ближайшее время будут большие новогодние мероприятия, среди которых музыкальные премии: "Муз ТВ", Musicbox, премия "Виктория", "Золотой граммофон". Такого рода мероприятия делаются под люкс, хотя они массовые, но тех, кто попадает в избранные сектора, наверное, можно считать люксом».

По данным аналитической компании Altrata, в мире сейчас почти 511 тыс. сверхбогатых людей, их совокупное состояние оценивается почти в $60 трлн. Это значит, что 32% мирового богатства принадлежит 1% населения.

Ульяна Горелова