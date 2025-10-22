Карточку с автографом Майкла Джордана продали за $2,7 млн

Коллекционная карточка с изображением и автографом шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в его дебютном сезоне ушла с молотка за $2,7 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions. Сумма продажи стала рекордной для экземпляра, купленного на «вторичном рынке».

ESPN отмечает, что Майкл Джордан подписал карточку не в момент ее выпуска, а на закрытой автограф-сессии, которая прошла в 2024 году. Летом подобный экземпляр был продан на аукционе Joopiter за $2,5 млн. Карточки были выпущены компанией Fleer в 1986 году.

«Карточки с автографами величайших спортсменов являются вершиной коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечность наследия Джордана, но и растущую ценность подписанных карточек, особенно когда они в идеальном состоянии»,— заявил основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин.

Майкл Джордан выступал на позиции атакующего защитника. На протяжении карьеры он представлял «Чикаго Буллс» и «Вашингтон Уизардс». В составе «Чикаго» стал шестикратным чемпионом НБА. Вместе со сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.

Таисия Орлова