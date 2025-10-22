Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница
Карточку с автографом Майкла Джордана продали за $2,7 млн

Коллекционная карточка с изображением и автографом шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в его дебютном сезоне ушла с молотка за $2,7 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions. Сумма продажи стала рекордной для экземпляра, купленного на «вторичном рынке».

ESPN отмечает, что Майкл Джордан подписал карточку не в момент ее выпуска, а на закрытой автограф-сессии, которая прошла в 2024 году. Летом подобный экземпляр был продан на аукционе Joopiter за $2,5 млн. Карточки были выпущены компанией Fleer в 1986 году.

«Карточки с автографами величайших спортсменов являются вершиной коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечность наследия Джордана, но и растущую ценность подписанных карточек, особенно когда они в идеальном состоянии»,— заявил основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин.

Майкл Джордан выступал на позиции атакующего защитника. На протяжении карьеры он представлял «Чикаго Буллс» и «Вашингтон Уизардс». В составе «Чикаго» стал шестикратным чемпионом НБА. Вместе со сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.

Таисия Орлова

Его Воздушество

Майкл Джеффри Джордан родился 17 февраля 1963 года в Бруклине (Нью-Йорк) в семье рабочего и банковской служащей. В детстве будущий чемпион НБА занимался различными видами спорта, в том числе американским футболом и легкой атлетикой. В составе школьной команды по бейсболу он стал чемпионом штата

Майкл Джеффри Джордан родился 17 февраля 1963 года в Бруклине (Нью-Йорк) в семье рабочего и банковской служащей. В детстве будущий чемпион НБА занимался различными видами спорта, в том числе американским футболом и легкой атлетикой. В составе школьной команды по бейсболу он стал чемпионом штата

Фото: Star News / USA Today Network / Reuters

«Я играю, чтобы выиграть, будь то тренировка или реальная игра»&lt;br> Баскетболом Джордан всерьез увлекся в старших классах. После нескольких лет тренировок юноша пробился в состав школьной команды&lt;br> На фото: со школьным тренером Клифтоном Херрингом (слева)

«Я играю, чтобы выиграть, будь то тренировка или реальная игра»
Баскетболом Джордан всерьез увлекся в старших классах. После нескольких лет тренировок юноша пробился в состав школьной команды
На фото: со школьным тренером Клифтоном Херрингом (слева)

Фото: Star News / USA Today Network / Reuters

В этой же школьной команде под номером 45 играл его старший брат Ларри. Майкл же выбрал 23-й, объяснив, что хочет стать хотя бы наполовину таким же хорошим спортсменом. Под этим номером Джордан провел почти всю карьеру

В этой же школьной команде под номером 45 играл его старший брат Ларри. Майкл же выбрал 23-й, объяснив, что хочет стать хотя бы наполовину таким же хорошим спортсменом. Под этим номером Джордан провел почти всю карьеру

Фото: Star News / USA Today Network / Reuters

В 1981 году Джордан поступил в университет Северной Каролины. Там его сразу включили в стартовый состав баскетбольной команды на позицию атакующего защитника. В первом же сезоне спортсмен завоевал приз лучшего новичка студенческого чемпионата (NCAA) и помог своей команде одержать победу в финале

В 1981 году Джордан поступил в университет Северной Каролины. Там его сразу включили в стартовый состав баскетбольной команды на позицию атакующего защитника. В первом же сезоне спортсмен завоевал приз лучшего новичка студенческого чемпионата (NCAA) и помог своей команде одержать победу в финале

Фото: Star News / USA Today Network / Reuters

Еще студентом он вошел в сборную США по баскетболу. На летней Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, где по правилам играли только любители, Джордан стал лидером команды по результативности (17,1 очков), а также был признан лучшим игроком турнира. Хозяева выиграли десять матчей без единого поражения и завоевали девятое золото в истории Соединенных Штатов &lt;br>На фото: матч Олимпиады между сборными США и Уругвая

Еще студентом он вошел в сборную США по баскетболу. На летней Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, где по правилам играли только любители, Джордан стал лидером команды по результативности (17,1 очков), а также был признан лучшим игроком турнира. Хозяева выиграли десять матчей без единого поражения и завоевали девятое золото в истории Соединенных Штатов
На фото: матч Олимпиады между сборными США и Уругвая

Фото: Lennox McLendon / AP

После трех сезонов в NCAA, где Джордан набирал в среднем по 17,7 очков, защитник решил оставить учебу и перейти на профессиональный уровень. 19 июня 1984 года клуб «Чикаго Буллс» выбрал его под третьим номером на драфте НБА&lt;br> На фото: Майкл Джордан (справа) в матче против «Сан-Антонио Сперс», ноябрь 1984 года

После трех сезонов в NCAA, где Джордан набирал в среднем по 17,7 очков, защитник решил оставить учебу и перейти на профессиональный уровень. 19 июня 1984 года клуб «Чикаго Буллс» выбрал его под третьим номером на драфте НБА
На фото: Майкл Джордан (справа) в матче против «Сан-Антонио Сперс», ноябрь 1984 года

Фото: John Swart / AP

Вместе с Джорданом «Чикаго Буллс» стал выходить в play-off. В сезоне 87/88 он набрал более 3 000 очков, повторив достижение центрового Уилта Чемберлена, и впервые получил награду самого ценного игрока НБА (MVP), а также MVP матча всех звезд (на фото)

Вместе с Джорданом «Чикаго Буллс» стал выходить в play-off. В сезоне 87/88 он набрал более 3 000 очков, повторив достижение центрового Уилта Чемберлена, и впервые получил награду самого ценного игрока НБА (MVP), а также MVP матча всех звезд (на фото)

Фото: Fred Jewell / AP

В том же году Джордан стал победителем конкурса по броскам сверху, забив данк с линии штрафной, за что получил прозвище Его Воздушество (His Airness). Однако личные успехи не приближали спортсмена к чемпионству: в конце 80-х «быки» три раза подряд вылетали из play-off после встречи с клубом «Детройт Пистонс»

В том же году Джордан стал победителем конкурса по броскам сверху, забив данк с линии штрафной, за что получил прозвище Его Воздушество (His Airness). Однако личные успехи не приближали спортсмена к чемпионству: в конце 80-х «быки» три раза подряд вылетали из play-off после встречи с клубом «Детройт Пистонс»

Фото: Jim Mone / AP

Все изменилось, когда одноклубник Джордана Скотти Пиппен, игравший на позиции разыгрывающего, вышел на звездный уровень. В сезоне 90/91 «Чикаго» наконец одолел «Детройт», а затем разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 4-1. Тогда Джордан впервые получил титул MVP финала&lt;br> На фото: Майкл Джордан с чемпионским кубком НБА в 1991 году

Все изменилось, когда одноклубник Джордана Скотти Пиппен, игравший на позиции разыгрывающего, вышел на звездный уровень. В сезоне 90/91 «Чикаго» наконец одолел «Детройт», а затем разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 4-1. Тогда Джордан впервые получил титул MVP финала
На фото: Майкл Джордан с чемпионским кубком НБА в 1991 году

Фото: Reed Saxon / AP

Следующие два года Джордан доминировал не только в лиге, но и на международной арене. В 1992 году он во второй раз завоевал золото Олимпиады, но уже в составе сборной профессионалов, прозванной Командой Мечты (Dream Team). А в 1993-м стал трехкратным чемпионом НБА, получил третий титул MVP и в седьмой раз подряд был признан самым результативным игроком, забивая в среднем 32,6 очков за игру

Следующие два года Джордан доминировал не только в лиге, но и на международной арене. В 1992 году он во второй раз завоевал золото Олимпиады, но уже в составе сборной профессионалов, прозванной Командой Мечты (Dream Team). А в 1993-м стал трехкратным чемпионом НБА, получил третий титул MVP и в седьмой раз подряд был признан самым результативным игроком, забивая в среднем 32,6 очков за игру

Фото: Charles Bennett / AP

23 июля 1993 года отец Майкла Джордана был убит во время ограбления. Через два с половиной месяца Его Воздушество объявил об окончании баскетбольной карьеры. В марте 1994-го он неожиданно подписал договор с бейсбольным клубом «Чикаго Уайт Сокс», который принадлежал владельцу «Буллс», но играл чемпион за фарм-команду в низшей лиге и успеха не достиг. Как позже объяснял сам спортсмен, он хотел воплотить в жизнь мечту погибшего отца, видевшего сына бейсболистом

23 июля 1993 года отец Майкла Джордана был убит во время ограбления. Через два с половиной месяца Его Воздушество объявил об окончании баскетбольной карьеры. В марте 1994-го он неожиданно подписал договор с бейсбольным клубом «Чикаго Уайт Сокс», который принадлежал владельцу «Буллс», но играл чемпион за фарм-команду в низшей лиге и успеха не достиг. Как позже объяснял сам спортсмен, он хотел воплотить в жизнь мечту погибшего отца, видевшего сына бейсболистом

Фото: EUGENE GARCIA / AFP

«Если меня что-то и двигает вперед, то только моя слабость, которую я ненавижу и превращаю в мою силу»&lt;br> Потеряв главную звезду, «Чикаго» скатился в середину турнирной таблицы. В марте 1995 года Джордан вернулся столь же неожиданно, как и уходил. Матч-возвращение стал самым рейтинговым за 20 лет

«Если меня что-то и двигает вперед, то только моя слабость, которую я ненавижу и превращаю в мою силу»
Потеряв главную звезду, «Чикаго» скатился в середину турнирной таблицы. В марте 1995 года Джордан вернулся столь же неожиданно, как и уходил. Матч-возвращение стал самым рейтинговым за 20 лет

Фото: Bill Chan / AP

Несмотря на почти двухлетний перерыв, баскетболист легко вернулся на прежний уровень. Команда усилилась экстравагантным форвардом Деннисом Родманом и выдала в сезоне 95/96 небывалые 72 победы (рекорд был побит лишь спустя 20 лет клубом «Голден Стейт Уорриорс»). Четвертое чемпионство в карьере Джордан завоевал в символическую дату — День отца

Несмотря на почти двухлетний перерыв, баскетболист легко вернулся на прежний уровень. Команда усилилась экстравагантным форвардом Деннисом Родманом и выдала в сезоне 95/96 небывалые 72 победы (рекорд был побит лишь спустя 20 лет клубом «Голден Стейт Уорриорс»). Четвертое чемпионство в карьере Джордан завоевал в символическую дату — День отца

Фото: Beth A. Keiser / AP

«Талант побеждает в играх, но командная работа и интеллект выигрывают чемпионаты»&lt;br> Джордан, Пиппен и Родман сформировали одно из самых успешных трио в истории баскетбола. Под руководством прославленного тренера Фила Джексона они совершили почти невозможное — снова три раза подряд привели «Буллс» к чемпионству&lt;br> На фото слева направо: Деннис Родман, Скотти Пиппен, Фил Джексон и Майкл Джордан с трофеями НБА на праздновании чемпионства «Чикаго Буллс»

«Талант побеждает в играх, но командная работа и интеллект выигрывают чемпионаты»
Джордан, Пиппен и Родман сформировали одно из самых успешных трио в истории баскетбола. Под руководством прославленного тренера Фила Джексона они совершили почти невозможное — снова три раза подряд привели «Буллс» к чемпионству
На фото слева направо: Деннис Родман, Скотти Пиппен, Фил Джексон и Майкл Джордан с трофеями НБА на праздновании чемпионства «Чикаго Буллс»

Фото: Beth A. Keiser / AP

Джордан вошел в список 50 величайших игроков НБА, составленный лигой в 1996 году, а также в список 75 величайших игроков в 2021-м. Большинство критиков признают его лучшим баскетболистом в истории, но далеко не все болельщики с этим согласны. Например, на звание лучшего из лучших регулярно номинируют защитника Коби Брйанта (на фото справа) и форварда Леброна Джеймса

Джордан вошел в список 50 величайших игроков НБА, составленный лигой в 1996 году, а также в список 75 величайших игроков в 2021-м. Большинство критиков признают его лучшим баскетболистом в истории, но далеко не все болельщики с этим согласны. Например, на звание лучшего из лучших регулярно номинируют защитника Коби Брйанта (на фото справа) и форварда Леброна Джеймса

Фото: HENNY RAY ABRAMS / AFP

Благодаря небывалой популярности Джордан зарабатывал миллионы долларов на рекламе. В дебютном же сезоне он заключил контракт с Nike, которая выпустила для него именные кроссовки Air Jordan. Это не понравилось руководству лиги, запретившему играть в «джорданах». Однако звезду это не остановило: после каждого матча защитник выплачивал по $5 тыс. штрафа, который компенсировал бренд. По данным СМИ, в 2022 году баскетболист за свои рекламные контракты с Nike получил около $256 млн&lt;br> На фото: Джордан на презентации новой коллекции обуви в 1997 году

Благодаря небывалой популярности Джордан зарабатывал миллионы долларов на рекламе. В дебютном же сезоне он заключил контракт с Nike, которая выпустила для него именные кроссовки Air Jordan. Это не понравилось руководству лиги, запретившему играть в «джорданах». Однако звезду это не остановило: после каждого матча защитник выплачивал по $5 тыс. штрафа, который компенсировал бренд. По данным СМИ, в 2022 году баскетболист за свои рекламные контракты с Nike получил около $256 млн
На фото: Джордан на презентации новой коллекции обуви в 1997 году

Фото: Jeff Christensen / Reuters

На пике популярности Джордан снялся в анимационной комедии «Космический джем» (кадр из фильма на фото), повествующей о противостоянии мультяшных персонажей Looney Tunes во главе с кроликом Багзом Банни и инопланетных монстров. Лента превратилась в франшизу, общий доход от которой превысил $6 млрд. В 2021 году был снят сиквел с участием современной звезды НБА Леброна Джеймса, однако, в отличие от оригинала, особого успеха он не имел

На пике популярности Джордан снялся в анимационной комедии «Космический джем» (кадр из фильма на фото), повествующей о противостоянии мультяшных персонажей Looney Tunes во главе с кроликом Багзом Банни и инопланетных монстров. Лента превратилась в франшизу, общий доход от которой превысил $6 млрд. В 2021 году был снят сиквел с участием современной звезды НБА Леброна Джеймса, однако, в отличие от оригинала, особого успеха он не имел

Фото: Warner Bros.

В 1997 и 1998 годах «Чикаго» два раза подряд встречался в финале с клубом «Юта Джаз» и оба раза в напряженной борьбе выходил победителем в шести матчах. Последняя игра финала–98 до сих пор является самой рейтинговой в истории НБА. По ее окончании лигу накрыл локаут (руководство и профсоюз игроков не могли согласовать условия нового коллективного договора), а Майкл Джордан во второй раз объявил о завершении карьеры

В 1997 и 1998 годах «Чикаго» два раза подряд встречался в финале с клубом «Юта Джаз» и оба раза в напряженной борьбе выходил победителем в шести матчах. Последняя игра финала–98 до сих пор является самой рейтинговой в истории НБА. По ее окончании лигу накрыл локаут (руководство и профсоюз игроков не могли согласовать условия нового коллективного договора), а Майкл Джордан во второй раз объявил о завершении карьеры

Фото: Mark J. Terrill / AP

Но и тогда все закончилось камбэком: сначала в 2000 году Джордан стал совладельцем и генеральным менеджером клуба «Вашингтон Визардс», а затем в 2021-м вернулся в лигу уже в качестве его игрока. Впрочем, решения Майкла Джордана во главе «Вашингтона» считаются провальными, а на паркете он так и не сумел помочь «волшебникам» выйти в play-off. 16 апреля 2021 года Майкл Джордан провел свой последний матч

Но и тогда все закончилось камбэком: сначала в 2000 году Джордан стал совладельцем и генеральным менеджером клуба «Вашингтон Визардс», а затем в 2021-м вернулся в лигу уже в качестве его игрока. Впрочем, решения Майкла Джордана во главе «Вашингтона» считаются провальными, а на паркете он так и не сумел помочь «волшебникам» выйти в play-off. 16 апреля 2021 года Майкл Джордан провел свой последний матч

Фото: Darren Hauck / AP

Джордан дважды был женат. От первого брака у него трое детей, от второго — еще двое. Старшие сыновья Джеффри и Маркус пытались пойти по стопам отца, однако большого успеха не добились и закончили с баскетболом еще в университете

Джордан дважды был женат. От первого брака у него трое детей, от второго — еще двое. Старшие сыновья Джеффри и Маркус пытались пойти по стопам отца, однако большого успеха не добились и закончили с баскетболом еще в университете

Фото: Reuters

«Не пытайтесь найти нового Майкла Джордана — такого больше не будет» &lt;br> В 2009 году Майкл Джордан был включен в Зал славы баскетбола

«Не пытайтесь найти нового Майкла Джордана — такого больше не будет»
В 2009 году Майкл Джордан был включен в Зал славы баскетбола

Фото: Brian Snyder / Reuters

В 2016 году президент Барак Обама наградил баскетболиста медалью Свободы — высшей наградой США для гражданских лиц. Также медаль получил центровой Карим Абдул-Джаббар, актеры Том Хэнкс и Роберт Де Ниро, миллиардер Билл Гейтс и другие. Как сообщалось на сайте Белого дома, они «помогли продвинуть Америку вперед, вдохновляя на этом пути миллионы людей по всему миру»

В 2016 году президент Барак Обама наградил баскетболиста медалью Свободы — высшей наградой США для гражданских лиц. Также медаль получил центровой Карим Абдул-Джаббар, актеры Том Хэнкс и Роберт Де Ниро, миллиардер Билл Гейтс и другие. Как сообщалось на сайте Белого дома, они «помогли продвинуть Америку вперед, вдохновляя на этом пути миллионы людей по всему миру»

Фото: Andrew Harnik / AP

«Я хочу каждый день просыпаться и делать все, что приходит в голову, а не чувствовать давление или обязательства»&lt;br> Джордан известен как заядлый любитель гольфа и мотоспорта

«Я хочу каждый день просыпаться и делать все, что приходит в голову, а не чувствовать давление или обязательства»
Джордан известен как заядлый любитель гольфа и мотоспорта

Фото: Chuck Burton / AP

В 2010 году Джордан купил контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Шарлотт Бобкэтс» (сейчас — «Шарлотт Хорнетс»), став первым игроком НБА, сумевшим себе это позволить. По оценке издания Sportrico, к 2021 году общий доход баскетболиста превысил $2,6 млрд, что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

В 2010 году Джордан купил контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Шарлотт Бобкэтс» (сейчас — «Шарлотт Хорнетс»), став первым игроком НБА, сумевшим себе это позволить. По оценке издания Sportrico, к 2021 году общий доход баскетболиста превысил $2,6 млрд, что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Фото: Jeremy Brevard / USA Today Sports / Reuters

В 2023 году вышел фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок», в котором рассказывается история того, как Майкл Джордан подписал контракт с Nke. Фильм получил положительные оценки критиков, в самом фильме Джордана показывают только со спины, и он почти не говорит

В 2023 году вышел фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок», в котором рассказывается история того, как Майкл Джордан подписал контракт с Nke. Фильм получил положительные оценки критиков, в самом фильме Джордана показывают только со спины, и он почти не говорит

Фото: Mario Renzi / Formula 1 / Getty Images

