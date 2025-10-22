Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ до 27 093 рублей

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рубля с 1 января 2026 года. Это увеличение на 20,7% или на 4 633 рубля по сравнению с текущим уровнем.

Законопроект был внесен правительством в рамках бюджетного пакета. В пояснительной записке указано, что повышение МРОТ затронет около 4,6 млн работников, что должно привести к росту их зарплат.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин ранее сообщил, что для реализации нового уровня МРОТ потребуется более 66 млрд рублей.