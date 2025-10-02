Путин: Россия ответит на проведение ядерных испытаний в других странах

Президент Владимир Путин заявил, что, если кто-то проведет ядерные испытания, Россия сделает то же самое. Он добавил, что российское ядерное оружие современнее, чем у любой другой страны.

«Кое-кто готовит эти ядерные испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, власти России уверены в ядерном щите страны и знают, что «делать завтра, послезавтра». Он добавил, что над российским ядерным оружием «работали напряженно и долго». Глава государства также заявил, что у России вслед за гиперзвуковыми «Кинжалом» и межконтинентальным «Авангардом» могут появиться новые системы вооружения.

Владимир Путин также напомнил, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии. «А у американцев по всему миру — во всей Европе, в Турции, где только нет»,— продолжил президент. Он также отметил, что у США больше подводных лодок, но количество ядерных зарядов на них примерно одинаковое.

Диалог с Соединенными Штатами по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) президент назвал непростым. По его словам, трудно сказать, что будет после того, как срок действия договора истечет.