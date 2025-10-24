Варвара и ее права

Шесть лет назад Русфонд взял под свое крыло Варю Иштрякову, которая в автокатастрофе потеряла семью, а сама осталась наполовину парализованной. Все это время наши читатели помогали Варе оплачивать ежегодные курсы реабилитации, а приемная семья заменила девочке родителей. Сейчас Варя свободно управляет коляской, во всем себя обслуживает, пытается начать взрослую самостоятельную жизнь. Летом она поступила в университет на факультет психологии. Для полной независимости ей осталось сесть за руль. Мы отправились в Балашиху, где Варе предстоял экзамен по вождению.

Лучше ездить по дороге, а не по бордюрам — это Варя уяснила, когда провалила свой первый экзамен по вождению. «Три ошибки,— сказал инспектор ГИБДД,— пересдача через месяц». «Отец в аварии погиб, сама на инвалидной коляске, опять за руль?» — ворчала бабушка Вари. «Второй раз не страшно,— отшучивалась та.— Если управляю коляской, то и машиной смогу».

В августе Варя позвонила в Русфонд и похвасталась, что сдала теорию. Однако чем ближе подходило время пересдачи, тем больше сдувалась Варина самоуверенность.

Решив поддержать девушку, мы приехали на автодром в Балашихе, где должен был проходить экзамен.

— Я сегодня спала два часа, очень волновалась. Ну не сдам, ну подумаешь, одна девушка восемь раз сдавала,— утешала себя Варя.

— Главное — не перепутай право и лево! — напутствовал ее инструктор Александр.— Зря смеетесь, это самая распространенная ошибка учеников.

— И газ с тормозом…— добавили мы.

Понятно, что у Вари не совсем обычная машина. Тормозит она и газует одной рукой: газ — рукоятку на себя, тормоз — от себя. Вторая рука — на руле. Так устроены специальные инвалидные машины с ручным приводом. Для автошкол — большая редкость. В Подмосковье школ с подобными машинами всего три.

Варя сделала круг на площадке. На несколько секунд зависла на подъеме на «эстакаду» — и легко тронулась вверх. Мама вздохнула с облегчением.

— Площадку сдала,— сказал Александр и чуть не перекрестился.— Теперь в город поедут…

Пока дожидались ее из города, приемная мама Катя рассказала, как они с мужем первый раз забрали Варю из детдома, чтобы сводить в «Макдоналдс». Варя ничего не ела и боялась сказать лишнее слово. А как села в машину, ее прорвало. Она засыпала приемного папу Лешу кучей вопросов: «А это что мигает? А этот почему обгоняет? А мы почему повернули? А этот знак что обозначает?» Ей все интересно было, она кайфовала в машине. Алексей сказал: «Вырастет, водителем автобуса будет. Или космического корабля. А мы ей поможем». И взяли Варю к себе пятым ребенком.

Рассказ оборвался практически на полуслове. Во двор въехала Варя. Красная, как помидор, и очень деловая. Катя первой все поняла: «Сдала!»

— Инспектор сказал, что я молодец и езжу лучше многих, кто сдает на права,— затараторила Варя.— У меня руки до сих пор трясутся. Я не верю, что я это сделала!

В этом году Варя окончила с красным дипломом Сергиево-Посадский социально-экономический техникум и поступила в Московский гуманитарно-экономический университет на психолога. В ее ближайшие планы входит приобретение в общежитие маленького холодильника, которого там нет. А дальше?

— Накопить денег на машину с ручным приводом и купить ее! — смеется Варя.— Зря, что ли, права получила?

весь сюжет rusfond.ru/issues/1263

Светлана Иванова, специальный корреспондент Русфонда