Основательнице «Марафона желаний» Блиновской смягчили приговор

Суд сократил срок лишения свободы с 5 до 4,5 лет для блогера Елены Блиновской из Ярославля, известной как основательница «Марафона желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При этом инстанция отказала защите в отсрочке наказания до достижения ребенком Блиновской возраста 14 лет.

Напомним, в марте 2025 года Савеловский райсуд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы и конфискации имущества за отмывание преступных доходов и неправомерный оборот средств платежей.

Елена Блиновская с пяти лет жила в Ярославле, работала в рекламном агентстве, открыла свадебный салон и участвовала в конкурсах красоты. Ранее «Ъ-Ярославль» рассказывал, чем Блиновская запомнилась в городе.