Из свежей почты

Максим Заморков, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 215 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 36 тыс. руб.

Близнецы Максим и Артем родились раньше времени, несколько дней провели на аппарате искусственной вентиляции легких. В полгода у Максима выявили спастику мышц, затем диагностировали ДЦП. Мы взялись за реабилитацию. В 2023 году благодаря Русфонду попали на лечение в московский Институт медтехнологий (ИМТ). После него сын стал намного крепче и сообразительнее. Устойчиво сидит и стоит, ходит в ходунках на короткие расстояния. У Максима нарушение звукопроизношения, но речь развита. Врачи ИМТ рекомендуют продолжать лечение, помогите с оплатой! Ирина Заморкова, Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — нормализация мышечного тонуса Максима, увеличение двигательной активности, развитие координации и равновесия».

Леша Городнищев, 13 лет, синдром Крузона, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 218 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 125 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 28 тыс. руб.

У Леши редкий синдром, при котором деформируются кости черепа и лица. Сын перенес несколько операций, в 2017 году при поддержке Русфонда ему провели реконструкцию костей черепа. Голова обрела более правильную форму, Леша стал активнее развиваться. Прикус у него был неправильный, сын не мог жевать. Пять лет назад также при помощи Русфонда мы начали ортодонтию, чтобы расширить челюсти и подготовиться к следующей операции. Результаты хорошие, но лечение еще не окончено. Нижняя челюсть выступает вперед, зубам мало места на верхней. Помогите продолжить ортодонтию! Оксана Иванова, Чувашия

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Леше требуется расширение зубных рядов, обеспечение места для прорезывания постоянных зубов и создание приемлемого прикуса. Далее — фронто-орбитальное выдвижение».

Ева Онисар, 4 месяца, врожденная аномалия развития рук и ног, спасет хирургическое вмешательство. 237 624 руб.

Внимание! Цена лечения 371 624 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 34 тыс. руб.

Мы стали опекунами Евы, когда ей было полтора месяца. Дочка родилась с амниотическими перетяжками — глубокими бороздками — на ножках и пальцах рук, неправильно сформированной левой кистью, подвернутой левой стопой со сросшимися пальцами. Нам посоветовали обратиться к ортопеду Громову. Он сказал, что требуется немедленно убрать все перетяжки, так как они пережимают кровеносные сосуды. Затем нужно будет провести лечение стопы и операцию. Начинать хирургию надо срочно, но мы не в силах ее оплатить. Андрей Зинин, Адыгея

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Первым этапом удалим амниотические перетяжки. Затем последуют гипсования левой стопы по методу Понсети и ахиллотомия, после чего Ева будет носить брейсы для предотвращения рецидива деформации».

Ваня Шадрин, 15 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 343 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 39 тыс. руб.

Осенью 2023 года сыну провели электрокардиограмму. Ее результаты насторожили врачей, нас направили на УЗИ сердца в Томский НИИ кардиологии. Там у Вани обнаружили дефект межпредсердной перегородки размером 14 мм. Сыну грозят сердечная недостаточность и развитие необратимых процессов в легких. Врачи говорят, что нужна операция — и как можно скорее. Закрыть дефект еще можно щадящим способом — через сосуды, без вскрытия грудной клетки. Но стоит она неподъемную для нас сумму. Живем в селе, растим пятерых детей. Помогите! Елена Шадрина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Ваня быстро восстановится и будет здоров».

