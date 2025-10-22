Отец Маска заявил, что Россия опережает в развитии весь мир

Южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, отец основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, во время посещения Татарстана заявил об опережающем развитии России. На встрече с местным IT-сообществом он, среди прочего, выразил восхищение инфраструктурой Казани, пишет «Ъ Волга-Урал».

Эррол Маск призвал показать всему миру достижения России, так как она, по его мнению, «оставляет остальной мир позади». Он добавил, что на Западе распространяют негативную информацию о России, и выразил надежду, что международное сообщество узнает больше о реальной ситуации в стране.