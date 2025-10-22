ЦБ уточнил применение «периода охлаждения» при выдаче POS-кредитов

Согласно опубликованному 22 октября письму Банка России, «период охлаждения» не применяется в POS-кредитах не только при прямом перечислении средств банком продавцу, но и при переводе денег через счет заемщика. Важным условием такого кредита является отсутствие возможности у заемщика распоряжаться полученными средствами, кроме их зачисления на счет продавца.

С 1 сентября 2025 года в качестве мер по борьбе с мошенничеством вводятся обязательные ограничения при выдаче кредитов или займов. При сумме заемных средств в 50–200 тыс. руб. она перечисляется на счет заемщика только через четыре часа, при сумме свыше 200 тыс. руб.— через 48 часов. Таким образом, у заемщика есть запас по времени, в течение которого он может отказаться от таких займов, если он не обращался за их получением.

Согласно закону «О потребительском кредите», требования о применении «периода охлаждения» не применяются в случаях, когда кредитные организации переводят кредитные средства непосредственно продавцу в счет оплаты товаров и услуг, приобретаемых заемщиком офлайн. При этом банки столкнулись с неопределенностью в трактовке такого исключения, отмечает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. На практике применяется механизм, когда кредитные средства при POS-кредитовании проходят через счет заемщика, а не направляются непосредственно продавцу. При этом заемщик не может воспользоваться такими средствами по своему усмотрению: деньги проходят через его счет транзитом и зачисляются на счет продавца. По словам Александра Терентьева, теперь банки получают юридическую определенность и могут продолжать использовать привычные схемы POS-кредитования без необходимости их существенной модификации.

Использование транзитной схемы POS-кредитов через счет заемщика объясняется операционной эффективностью. Такой подход позволяет кредитной организации вести все расчеты через один счет, а не организовывать отдельные платежи между заемщиком, магазином и банком. Это «связано с упрощением процедуры обслуживания кредита, так как именно через этот счет клиент гасит задолженность и, соответственно, может выдать банку распоряжение о безакцептном списании средств в счет этого погашения»,— поясняет представитель финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин.

