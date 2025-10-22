Омбудсмен Чечни обвинил кризисные центры в смерти чеченки Айшат Баймурадовой

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что кризисные центры и «правозащитники в кавычках» могли убить чеченку Айшат Баймурадову. По его словам, сделать это они могли с целью дискредитации чеченских властей.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

20 октября в Ереване обнаружили тело 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», она уехала из Чечни в Армению с помощью правозащитной организации после того, как подверглась домашнему насилию. 17 октября стало известно о ее пропаже в Ереване, девушку объявили в розыск. Причины смерти Айшат Баймурадовой неизвестны.

Мансур Солтаев 22 октября выложил в Telegram-канале обращение, в котором прокомментировал гибель девушки. В ролике он раскритиковал кризисные центры и правозащитные организации, которые «вывозят девушек Северного Кавказа в западные страны». По его словам, такие центры «работают на западные гранты», проводят «деструктивную работу» на территории республики и «вводят девушек в заблуждение».

Попытку правозащитников связать смерть Айшат Баймурадовой с действиями чеченских властей господин Солтаев назвал «информационно-террористическим ударом против Чеченской Республики».

«Хочу отметить, что те же кризисные центры, иностранные агенты, правозащитники в кавычках могли и убить Айшат Баймурадову, потому что оснований у них для этого очень много»,— сказал омбудсмен. В числе оснований он назвал желание правозащитников «представить чеченцев в неподобающем свете перед всем мировым сообществом».

Он указал, что аналогичным образом правозащитники действовали и в ситуации с Седой Сулеймановой. «Сами вывезли, сами ее выкрали, спрятали <...> и сейчас пытаются дискредитировать республику», — сказал господин Солтаев.

Чеченка Седа Сулейманова покинула Чечню в 2022 году с помощью правозащитников из-за страха «убийства чести». В начале 2023 года девушку удалось вывезти в Санкт-Петербург, где она проживала со своим женихом Станиславом Кудрявцевым. Полицейские задержали ее в Санкт-Петербурге и доставили в Чечню. Седа Сулейманова не выходила на связь с августа 2023 года — и правозащитники опасаются, что она могла быть убита. Чеченский СКР с апреля 2024 года расследует уголовное дело о пропаже девушки.

