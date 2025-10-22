Инфляционные ожидания россиян в октябре сохранились на уровне 12,6%

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в октябре остались на уровне 12,6%, согласно исследованию «инФОМ» по заказу Банка России. В сентябре этот показатель снизился до 12,6% с 13,5% в августе.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 октября составила 8,08% в годовом выражении. Неделей ранее показатель составил 8,04%. Министерство прогнозирует, что к концу года инфляция снизится до 6,8%, а в 2026 году — до 4%.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 24 октября.