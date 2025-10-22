ВС разрешил дважды штрафовать водителей за нарушение, снятое с двух камер

Верховный суд РФ (ВС) разрешил многократно штрафовать водителей за превышение скорости, если нарушение зафиксировали несколько камер подряд. Постановление опубликовано на сайте суда.

ВС вынес это постановление, рассматривая дело воронежского ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1», в собственности которого находится автобусный парк. Водитель автобуса компании разогнался до 85 км/ч на участке, где разрешено ехать 60 км/ч. Предприятию за это пришло два штрафа с разницей в 22 секунды. Организация обжаловала постановление в судах ссылаясь на то, что автовладельца нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же нарушение.

Организация дошла до ВС, но и там не увидели оснований для отмены постановления. В суде решили, что формально речь идет о двух разных нарушениях, зафиксированных разными камерами в двух разных местах. «Каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения, а потому законность привлечения ООО "АТП-1" к административной ответственности... в рассматриваемом случае сомнений не вызывает»,— решили в Верховном суде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водители путаются в постановлениях».