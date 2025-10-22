Водители путаются в постановлениях

Верховный суд (ВС) подтвердил возможность многократного наказания водителей за превышение скорости с помощью камер, расстояние между которыми составляет несколько сотен метров. Отменить постановление, дойдя до ВС, пыталось транспортное предприятие из Воронежа. Компании из ГИБДД пришло два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. Верховный суд постановил, что это два разных состава нарушения. Подобная установка комплексов хоть и законна, но может угрожать безопасности движения, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Опубликованное постановление Верховного суда касается дела воронежского ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1», в собственности которого находится автобусный парк. 4 мая 2023 года водитель одного из автобусов при движении по центру Воронежа разогнался до 85 км/ч на участке, где разрешено ехать 60 км/ч. Нарушение зафиксировала дорожная камера, комплекс передал данные в ГИБДД, компания получила 500-рублевый штраф.

Автопредприятие обжаловало постановление в судах ссылаясь на то, что автовладельца нельзя привлекать к ответственности дважды за одно и то же нарушение. Дело в том, что это был второй штраф подряд с разницей в 22 секунды за превышение скорости тем же автобусом: один — в 9 часов 6 минут 48 секунд, второй — в 9 часов 7 минут 10 секунд. Запрет привлекать дважды за одно и то же нарушение закреплен в ст. 24.5 КоАП, указали юристы предприятия. Аргументы не сработали в судебных инстанциях Воронежской области, компания дошла до ВС. Судья Сергей Кузьмичев также не увидел оснований для отмены постановления, так как формально речь идет о двух разных нарушениях, зафиксированных разными камерами в двух разных местах. Каждое из противоправных деяний образует самостоятельный состав правонарушения.

Частота установки дорожных комплексов закреплена в постановлении правительства №754 2024 года. Расстояние между стационарными камерами, фиксирующими скорость, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. На перекрестках, развязках, выделенках и в «очагах аварийности» комплексы могут стоять с любой частотой. В России на начало 2025 года было более 31 тыс. дорожных камер. По данным ГИБДД, за девять месяцев на участках дорог, контролируемых стационарными комплексами, произошло 2,3 тыс. ДТП (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Эксперт по системам фиксации нарушений ПДД Григорий Шухман, комментируя решение ВС, напоминает, что в 2019 году вышло постановление пленума Верховного суда, в котором говорится, что нижестоящие суды при пересмотре штрафов за превышение скорости должны учитывать в том числе особенности организации дорожного движения на конкретном участке. Частота размещения камер должна быть такой, сказано в документе, чтобы нарушивший под одним комплексом водитель мог замедлиться, не создавая аварийную ситуацию. Ссылаясь на эту норму, считает Григорий Шухман, Воронежская транспортная компания могла бы штраф оспорить, тем более что исходя из скорости проезда автобуса между камерами можно предположить примерное расстояние между ними — 500–510 метров.

С точки зрения законодательства все решения судов содержат правильные выводы, добавляет основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «По факту мы имеем место с так называемой ловушкой на дороге, когда водителям в принципе сложно не получить штраф,— отмечает эксперт.— Установка камер на данном участке дороги вызывает большие вопросы: непонятно, для чего на участке в 500 метров устанавливать два комплекса подряд».

Отдельные постановления Верховного суда часто попадают в обзоры судебной практики ВС, на них впоследствии ориентируются нижестоящих суды. В 2021 году, к примеру, ГИБДД прекратила практику фиксации средней скорости (и вынесения соответствующих штрафов) после единичного решения ВС.

Иван Буранов