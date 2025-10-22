В Набережных Челнах построят школу на 1,2 тысяч мест за 518,7 млн рублей

В Набережных Челнах построят новую общеобразовательную школу на 1,2 тыс. мест. Стоимость проекта составляет 518,7 млн руб. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком строительства выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая установку и монтаж необходимого оборудования.

Сдать объект планируется в мае 2026 года. В новой школе создадут современные учебные пространства и комфортные условия для учеников и педагогов.

Ранее сообщалось, что в Казани построят школу на 1,2 тыс. мест за 621,6 млн руб.

Анна Кайдалова