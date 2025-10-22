Законодательное собрание Оренбуржья утвердило новые ставки по транспортному налогу

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли поправки в региональный закон «О транспортном налоге», среди которых налоговые ставки на легковые автомобили. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что до внесения изменений в регионе были установлены одни из самых низких ставок в стране. Оренбуржье было единственным субъектом РФ, в котором налог в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 л. с. составлял 0 руб. После внесения изменений в закон ставки в регион остаются самыми низкими среди регионов ПФО.

Ранее сообщалось, что повышение ставок коснется легковых автомобилей до 150 л. с. Для легковых автомобилей до 100 л. с. налоговая ставка составит 7 руб. за 1 л. с., для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. ставка увеличится до 20 руб. за 1 л. с. Ограничение по мощности двигателя снизится с 250 до 150 л. с.

Предусмотрено полное освобождение от налога на пять лет для транспортных средств, работающих на компримированном природном газе 2026 года выпуска и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Руфия Кутляева