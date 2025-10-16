В Оренбургской области с 2026 года могут начать действовать новые ставки по транспортному налогу

Комитет Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике рассмотрел поправки в областной закон «О транспортном налоге», среди которых изменение налоговой ставки. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Оренбургской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Повышение ставок коснется легковых автомобилей до 150 л. с. Для легковых автомобилей до 100 л. с. налоговая ставка составит 7 руб. за 1 л. с. В настоящее время действует нулевая ставка для первой машины и 5 руб. для последующих. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. ставку планируют увеличить до 20 руб. за 1 л. с. (сейчас 15 руб.). Для остальных автомобилей ставки останутся прежними.

Также изменяться критерии для налоговых льгот. Ограничение по мощности двигателя снизится с 250 до 150 л. с. Отменяется ограничение по году выпуска транспортных средств. Полное освобождение от налога на пять лет распространиться на транспортные средства 2026 года выпуска и автобусы на газомоторном топливе. Существующие льготы для лиц, достигших возраста 55 лет у женщины и 60 лет у мужчин, сохраняются в размере 50% от налога.

Согласно оценке министерства финансов Оренбургской области, принятие закона увеличит доходы регионального дорожного фонда в 2026 году на 17,8 млн руб. за счет поступлений от юридических лиц. В 2027 году — на 534,8 млн руб., когда налоги заплатят физлица.

Руфия Кутляева