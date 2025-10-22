Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Соцфонда

Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2026 год и плановый период на 2027-2028 годы, следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно проекту бюджета фонда на 2026 год, доходы составят 19,086 трлн руб., что составляет 8,1% от объема ВВП, а расходы — 18,748 трлн руб., или 8 % ВВП. Из этой суммы 12,327 трлн руб. направят на обязательное пенсионное страхование, 1,414 трлн руб. — на обязательное социальное страхование, и 319 млрд руб. — на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На формирование накопительной части бюджета планируется выделить 95,4 млрд руб.

На 2027 год предусмотрено увеличение доходов фонда до 19,968 трлн руб. при расходах в 19,741 трлн руб. В 2028 году доходная часть бюджета составит 21,178 трлн руб., а расходная — 20,856 трлн руб.

Профицитность проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2026-2028 годах можно объяснить приростом номинальных зарплат в 2023-2024 годах, с которых работодатели уплачивают страховые взносы. Кроме того, профицит бюджета фонда может быть связан с отказом от некоторых льгот по страховым взносам бизнесу начиная с 2026 года.

